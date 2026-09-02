Hallaron marihuana oculta en paquetes de yerba mate al escanear una encomienda

Gendarmes hallaron marihuana oculta en paquetes de yerba mate durante un control a un camión de encomiendas sobre la Ruta Nacional 9, en Zárate. Un can antinarcóticos marcó el paquete sospechoso y secuestraron 546 gramos.
Gendarmes hallaron marihuana oculta en paquetes de yerba mate durante la inspección de un camión perteneciente a una empresa dedicada al transporte de encomiendas. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad bonaerense de Zárate, y permitió secuestrar un total de 546 gramos de cannabis.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Sección Núcleo, dependiente del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo”, quienes detuvieron la marcha del transporte para efectuar un control sobre la mercadería que llevaba.
Durante la inspección, los uniformados utilizaron un escáner portátil para revisar las encomiendas y observaron una imagen sospechosa dentro de uno de los bultos. El equipo permitió advertir la presencia de una sustancia vegetal que no se correspondería con el contenido declarado.
El perro antinarcóticos marcó la encomienda
Ante la sospecha, los efectivos hicieron intervenir a un can antinarcóticos, que marcó el paquete indicando la posible presencia de estupefacientes.
Frente a esa situación, tomó intervención el Juzgado Federal de Campana, que autorizó la apertura inmediata de la encomienda en presencia de testigos.
Cuando los gendarmes abrieron el bulto encontraron, a simple vista, tres paquetes de yerba mate. Sin embargo, al inspeccionar su interior descubrieron que habían sido utilizados para esconder otra mercadería.
Dentro de los paquetes fueron localizados cuatro envoltorios con una sustancia vegetal, por lo que se realizó la correspondiente prueba de orientación Narcotest.
El análisis arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 546 gramos, según se informó tras el procedimiento.
Secuestraron la droga
Luego de confirmarse el resultado de la prueba de campo, el magistrado interviniente ordenó el secuestro de la sustancia y de los demás elementos encontrados durante la inspección.
Las actuaciones quedaron enmarcadas en una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras continúa la intervención de la Justicia Federal.
El procedimiento volvió a poner de manifiesto una de las modalidades utilizadas para intentar trasladar estupefacientes mediante servicios de paquetería: en este caso, los envoltorios habían sido colocados dentro de envases de yerba mate que formaban parte de una encomienda transportada por el camión.
La combinación del control mediante escáner y la posterior intervención del can antinarcóticos permitió detectar el contenido sospechoso y avanzar con la apertura judicial del paquete, que finalmente derivó en el secuestro de más de medio kilo de marihuana.