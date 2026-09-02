Nepal: sepultan cuerpos sin identificar mientras el número de víctimas sigue en ascenso

La magnitud de la tragedia continúa creciendo en Nepal, donde las inundaciones repentinas provocadas por el colapso de un glaciar en el Himalaya ya dejaron más de 1.100 muertos y miles de desaparecidos. El balance actualizado este miércoles ubica en al menos 1.118 la cantidad de fallecidos, mientras más de 3.900 personas todavía no fueron localizadas.

Las tareas de búsqueda permanecen activas entre enormes cantidades de barro, rocas y restos de viviendas e infraestructura. El difícil acceso a numerosas comunidades, las lluvias persistentes y la inestabilidad del terreno complican el avance de los equipos de emergencia.

Las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días, aunque los rescatistas mantienen sus esfuerzos principalmente en instalaciones hidroeléctricas y túneles donde podrían permanecer trabajadores atrapados.

Entierros masivos y cuerpos sin identificar

Una de las escenas más dramáticas se registra con los cuerpos que todavía no pudieron ser reconocidos. En Nepal, las autoridades comenzaron a realizar entierros temporales en fosas y zanjas mientras continúan los procedimientos para establecer las identidades.

Cada cuerpo recibe un número de referencia y se conservan muestras de ADN, fotografías y características particulares. El objetivo es que los restos puedan ser identificados posteriormente y entregados a sus familiares.

En Katmandú, decenas de víctimas fueron sepultadas bajo intensas lluvias. Paralelamente, algunas familias comenzaron a realizar ceremonias funerarias simbólicas por familiares que todavía permanecen desaparecidos.

La búsqueda se concentra en los túneles

Uno de los puntos de mayor preocupación son las centrales hidroeléctricas afectadas. Cerca de 900 trabajadores habían sido reportados como desaparecidos en distintos proyectos y centenares podrían haber quedado dentro de túneles alcanzados por el agua, el barro y los desprendimientos.

Equipos especializados de Nepal, India, China y Estados Unidos participan de las operaciones. En algunos sectores, los rescatistas mantienen la expectativa de hallar personas con vida debido a la existencia de espacios secos, oxígeno, alimentos y agua dentro de determinadas instalaciones.

Al mismo tiempo, helicópteros y aeronaves son utilizados para llegar a poblaciones aisladas debido a que numerosas rutas y puentes fueron destruidos o permanecen intransitables.

Cómo se produjo la catástrofe

El desastre comenzó el 26 de agosto, cuando un colapso glaciar lanzó grandes cantidades de roca, hielo y agua de deshielo hacia los valles del Himalaya. El material ingresó violentamente a los cursos de agua que atraviesan Nepal y el Tíbet y generó inundaciones repentinas que arrasaron viviendas, edificios, carreteras y puentes.

China reportó además víctimas y centenares de desaparecidos en territorio tibetano. Mientras continúan las operaciones a ambos lados de la frontera, las autoridades nepalesas comenzaron también las tareas de reconstrucción de comunicaciones, energía y accesos terrestres en las zonas devastadas.