Nueva estafa con la tarjeta SUBE: cómo funciona el engaño y qué hacer para no caer

Una nueva modalidad de estafa virtual utiliza a la tarjeta SUBE como argumento para engañar a usuarios mediante mensajes enviados por SMS, correo electrónico o WhatsApp. Los delincuentes buscan generar preocupación con supuestos problemas en el servicio y, a partir de allí, obtener información personal o dinero.

El primer contacto suele advertir sobre un inconveniente urgente. Entre los mensajes detectados aparecen supuestos problemas con la acreditación de saldo, la pérdida de la tarifa social, una deuda pendiente o la posibilidad de que la tarjeta sea dada de baja por falta de actividad.

En todos los casos, el mensaje incorpora un enlace para solucionar rápidamente la situación. Esa sensación de urgencia busca evitar que la persona compruebe previamente si la comunicación proviene realmente de un canal oficial.

Cómo funciona la estafa

Al ingresar al enlace, la víctima es derivada a una página falsa que imita la apariencia de los sitios oficiales de SUBE. Los diseños pueden incluir logos, colores y formatos similares a los auténticos para aumentar la credibilidad del engaño.

Dentro de ese sitio pueden solicitar datos como el número de tarjeta, DNI u otra información personal. Posteriormente, el usuario es dirigido hacia una supuesta operación de carga de saldo para evitar el bloqueo o conservar determinados beneficios.

La víctima termina transfiriendo dinero pensando que está realizando una recarga legítima. Sin embargo, el monto nunca se acredita en la tarjeta y queda en poder de los estafadores.

Qué hacer ante un mensaje sospechoso

La principal recomendación es no ingresar a enlaces recibidos por mensajes que adviertan sobre bloqueos o problemas urgentes. Tampoco se deben proporcionar datos personales, bancarios o vinculados con la SUBE sin verificar previamente el origen de la comunicación.

Si existe alguna duda sobre el estado de la tarjeta o sus beneficios, el usuario debe ingresar directamente a los canales oficiales, escribiendo la dirección correspondiente en el navegador o utilizando las aplicaciones habilitadas.

También resulta importante revisar con atención la dirección del sitio web. Una página puede reproducir prácticamente el mismo diseño que la original y, aun así, tratarse de una plataforma creada únicamente para capturar información.

La advertencia central es desconfiar de cualquier comunicación que presione para realizar una acción inmediata, especialmente cuando solicita dinero o información sensible. Antes de avanzar, la recomendación es comprobar siempre la situación mediante los canales oficiales de SUBE.