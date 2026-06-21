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Viajar gratis con CUD: cómo denunciar si niegan el beneficio

El beneficio de transporte gratuito para personas con discapacidad continúa vigente. La vinculación del Certificado Único de Discapacidad a la tarjeta SUBE es opcional y la CNRT recibe denuncias ante cualquier incumplimiento.

21 de Junio de 2026
Mediante el portal oficial de la CNRT.
Mediante el portal oficial de la CNRT.

El beneficio de transporte gratuito para personas con discapacidad continúa vigente. La vinculación del Certificado Único de Discapacidad a la tarjeta SUBE es opcional y la CNRT recibe denuncias ante cualquier incumplimiento.

El derecho a viajar gratis con CUD continúa vigente en el transporte público y las personas con discapacidad pueden denunciar ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) cualquier situación en la que se les impida acceder a este beneficio. La Secretaría de Transporte aclaró que la vinculación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE es completamente opcional.

 

La precisión fue realizada tras la entrada en vigencia de la Resolución 415/2026, que permite asociar el certificado a una tarjeta SUBE registrada, aunque sin reemplazar las modalidades ya existentes para acreditar el beneficio.

 

De esta manera, las personas con discapacidad conservan la posibilidad de elegir cómo acreditar su condición al momento de viajar.

 

Qué documentos permiten acceder al beneficio

 

Según lo establecido por la normativa vigente, los usuarios pueden presentar el Certificado Único de Discapacidad en formato físico o digital para acceder al transporte gratuito.

También tienen la opción de vincular el CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre, alternativa que busca agilizar el acceso al beneficio y evitar la exhibición permanente de documentación personal.

 

Por este motivo, ningún chofer ni empresa de transporte puede exigir exclusivamente la utilización de una tarjeta SUBE con el beneficio incorporado. La presentación del certificado continúa siendo válida y suficiente para ejercer este derecho.

 

Cómo vincular el CUD a la tarjeta SUBE

 

Las personas interesadas en asociar su Certificado Único de Discapacidad a la SUBE deben contar previamente con una tarjeta registrada a su nombre.

El trámite se realiza a través del sistema oficial SUBE, ingresando a la sección “Beneficios” para completar los datos requeridos del certificado.

Una vez finalizado el procedimiento digital, es necesario activar el beneficio apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

 

Dónde denunciar si no respetan el beneficio

 

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte recibe denuncias cuando se registran incumplimientos relacionados con el acceso al transporte gratuito de personas con discapacidad.

 

Los reclamos pueden realizarse a través de la línea gratuita 0800-333-0300, mediante el portal oficial de la CNRT o de manera presencial en la sede central ubicada en Maipú 88 de la Ciudad de Buenos Aires, además de las distintas delegaciones que el organismo posee en el país.

Desde el organismo recomiendan que, al momento de efectuar una denuncia, se reúna la mayor cantidad posible de información sobre el hecho ocurrido, incluyendo fecha, horario, línea de transporte, número de interno y cualquier otro dato que facilite la investigación del caso.

Temas:

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