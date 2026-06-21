Día del Padre con buen tiempo: anticipan una semana fría y cuál será la jornada más helada

El Servicio Meteorológico anticipa varios días con temperaturas mínimas muy bajas. Aunque el frío se hará sentir durante toda la semana, una jornada sobresaldrá por registrar el valor más bajo. Cómo estará el tiempo en Paraná y el resto de Entre Ríos.
Pronóstico: anticipan semana fría y cuál será el día más helado. El tiempo en Paraná y en el resto de Entre Ríos estará marcado por una jornada fría durante el Día del Padre. El pronóstico anticipa bajas temperaturas, nubosidad y posibles neblinas en distintos puntos de la provincia.
El tiempo este domingo estará condicionado por el ingreso de aire frío que afecta al centro y norte del país. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas inferiores a los valores habituales para esta época del año.
La ciudad de Paraná inició este domingo bajo condiciones estables y temperaturas invernales, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para los próximos días no se esperan precipitaciones significativas y predominarán jornadas con nubosidad variable, nieblas matinales y períodos de sol.
Un domingo con clima de invierno
Las marcas térmicas se mantendrán bajas durante gran parte de la semana. Para este domingo se anunció una máxima de 15 grados y una mínima de 5, que cayó cercad de los 4,5 grados esta madrugada, confirmó Elonce.
La celebración del Día del Padre coincidirá este año con el inicio del invierno astronómico, por lo que el escenario climático estará alineado con la llegada de la nueva estación.
En el sur entrerriano también se espera una jornada fría, con mínimas cercanas a los 5 grados y máximas que rondarán los 15 grados. La nubosidad será protagonista y limitará la presencia de un clima más templado.
En la capital entrerriana y departamentos cercanos como La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, la madrugada comenzará con registros cercanos a los 6 grados. Con el paso de las horas, la temperatura ascenderá lentamente y alcanzaría una máxima estimada de 16 grados durante la tarde.
El frío será más intenso en el norte provincial
Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la presencia de nubosidad, un factor que dificultará que las temperaturas puedan recuperarse de manera significativa. Por este motivo, se espera una jornada con características plenamente invernales.
En otras zonas de Entre Ríos, como Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación, el frío se sentirá con mayor intensidad. Para esos sectores se prevé una mínima de 4 grados durante las primeras horas del domingo, acompañada por bancos de neblina.
Durante la tarde, los valores térmicos tendrán una leve mejora y podrían alcanzar los 17 grados. Sin embargo, el ambiente continuará fresco debido a la permanencia de la masa de aire frío sobre la región.
Cómo seguirá el tiempo y el día más frío de la semana
El lunes las condiciones serán similares, con una máxima de 15 grados y una mínima de 6.
Durante el martes comenzará a profundizarse el descenso térmico, con una temperatura máxima prevista de 12 grados y una mínima de 5. El cielo se presentará parcialmente nublado y los vientos soplarán de intensidad leve a moderada.
De acuerdo con los datos del SMN, el miércoles la temperatura oscilará entre los 11 y los 4 grados, mientras que el jueves se registrará la jornada más fría del período analizado, con una mínima de apenas 3 grados y una máxima de 11.
Las condiciones meteorológicas continuarán siendo estables, sin probabilidad de lluvias y con presencia de sol durante buena parte del día. El viento rotará hacia el sector sur y contribuirá a reforzar la sensación de frío durante las primeras horas de la mañana.
Hacia el final de la semana se prevé una leve recuperación térmica. El viernes la máxima alcanzará los 16 grados y la mínima será de 8, mientras que el sábado los valores subirán hasta los 17 grados de máxima, con una mínima también de 8.
De esta manera, se vivirá una semana típicamente invernal, con mañanas muy frías y tardes algo más templadas.