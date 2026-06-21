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Espectáculos Conflicto tras el grosero error

Burlando confirmó que Florencia Peña evalúa demandar a Nicolás Occhiato

La actriz analiza iniciar acciones legales tras su desvinculación de LUZU TV. Fernando Burlando sostuvo que la rescisión del contrato no se habría realizado en los términos previstos y advirtió sobre un posible reclamo por daños y perjuicios.

21 de Junio de 2026
Florencia Peña evalúa demandar a Nicolás Occhiato.
Florencia Peña evalúa demandar a Nicolás Occhiato. Foto: (Redes).

La actriz analiza iniciar acciones legales tras su desvinculación de LUZU TV. Fernando Burlando sostuvo que la rescisión del contrato no se habría realizado en los términos previstos y advirtió sobre un posible reclamo por daños y perjuicios.

La demanda de Florencia Peña a Nicolás Occhiato comenzó a tomar forma luego de que Fernando Burlando confirmara que la actriz analiza iniciar acciones legales tras su salida de LUZU TV. El conflicto surgió después de la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi durante una emisión de El Show del Verano, situación que derivó en el levantamiento del programa y la desvinculación de todo el equipo.

El abogado de Peña aseguró que el caso está siendo evaluado desde el punto de vista jurídico y remarcó que existen aspectos contractuales que podrían derivar en un reclamo formal contra el conductor y empresario.

“Es un tema que está analizando Flor. Ahí hay un contrato que había arrancado en el mes de marzo y terminaba en el mes de marzo, donde las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió”, explicó Burlando durante una entrevista en el programa Pasó en América.

 

El impacto emocional y el conflicto contractual

 

El letrado también se refirió al difícil momento que atravesó la conductora tras el episodio. Según relató, Peña quedó profundamente afectada por lo sucedido y por las consecuencias que tuvo el error al aire.

“Florencia está atravesada por el dolor, es una persona que siempre se ha manejado de muy buena manera, es extremadamente educada. Fue una gran patinada que, por suerte, salió rápidamente a aclarar”, sostuvo.

 

Además, reveló que la actriz se comunicó con él inmediatamente después del episodio. “Cuando pasó, me llamó llorando desconsolada preguntándome qué más podía hacer además de las disculpas. La preocupación de ella era que la familia Messi entendiera que su metida de pata no había sido con intención”, agregó.

 

La posibilidad de un reclamo judicial

 

Consultado sobre la decisión adoptada por Occhiato y las autoridades de LUZU TV, Burlando consideró que la medida fue apresurada y orientada a encontrar responsables por la repercusión que generó la falsa información.

El abogado remarcó que, más allá de la conversación mantenida entre las partes, existía un contrato vigente que establecía condiciones específicas para una eventual desvinculación. “Hay un contrato que se puede disolver de común acuerdo o no. Fue una conversación, pero hay un contrato que dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando”, afirmó.

En ese sentido, explicó que, de no haberse respetado los mecanismos previstos, podría habilitarse un reclamo económico. “Si ocurre algo distinto a eso, se abre la opción a daños y perjuicios. En principio, ella tiene establecido cobrar un monto determinado por mes, junto a otros beneficios, y podría tranquilamente reclamar todo eso hasta el final”, señaló.

 

Posteriormente, en diálogo con TN Show, Burlando ratificó que la posibilidad de una presentación judicial continúa siendo analizada. “Lo está analizando. Es su derecho, desde el punto de vista jurídico. La rescisión fue unilateral. La sacaron volando. Eso se puede hacer, pero debe ser notificada un mes antes por otra vía”, concluyó.

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Florencia Peña Luzu TV Nicolás Occhiato
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