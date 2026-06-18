Nicolás Occhiato confirmó la desvinculación de Florencia Peña de Luzu TV tras difusión de noticia falsa

La conductora y actriz Florencia Peña dará un paso al costado de Luzu TV luego de la controversia que se generó por la difusión de una falsa noticia relacionada con Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina. La decisión fue comunicada oficialmente por la empresa a través de un escrito compartido por Nicolás Occhiato en sus redes sociales.

El episodio ocurrió durante una emisión de "El Show del Verano", ciclo que conduce Peña en la plataforma de streaming. La información difundida al aire resultó ser incorrecta y generó una inmediata repercusión tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación.

Frente a la situación, las autoridades del canal emitieron un comunicado en el que expresaron su postura y anunciaron medidas concretas respecto de los involucrados.

El comunicado de Luzu TV

Nicolás Occhiato, fundador de Luzu, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente tras lo ocurrido. A través de sus cuentas personales y de los perfiles oficiales de Luzu TV, difundió un mensaje institucional en el que la empresa lamentó lo sucedido.

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido en el aire del programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", expresaron desde la señal.

El comunicado también confirmó decisiones internas de fuerte impacto. "Por este motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado", indicaron.

Medidas tras la polémica

La determinación fue adoptada luego de que se viralizara la falsa información vinculada al padre de Lionel Messi.

Desde la empresa remarcaron que el episodio no representa los estándares editoriales que buscan sostener en sus contenidos y ratificaron la importancia de la verificación de la información antes de su difusión.

"Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa", concluyó el comunicado difundido por Occhiato.