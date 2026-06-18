Florencia Peña pidió disculpas tras difundir una noticia falsa sobre el padre de Messi: "Me pidieron que lo diga"

La conductora y actriz Florencia Peña quedó envuelta en una fuerte polémica luego de anunciar al aire una información falsa sobre el padre de Lionel Messi. Tras la repercusión del caso, pidió disculpas públicamente y explicó cómo recibió el dato.
La actriz y conductora Florencia Peña rompió el silencio luego de la controversia que se generó por la difusión de una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi durante la emisión de "El Show del Verano", programa que se transmite por Luzu TV. La información fue desmentida poco después de salir al aire y provocó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación.
Tras el episodio, el conductor y creador de la plataforma, Nicolás Occhiato, compartió un comunicado institucional para aclarar lo ocurrido. Luego, la propia Florencia Peña realizó un descargo público en el que manifestó su malestar por la situación y pidió disculpas a quienes pudieron verse afectados.
La conductora explicó que la información le llegó a través de la comunicación interna del programa y aseguró que en ningún momento sospechó que pudiera tratarse de un dato falso.
El pedido de disculpas de Florencia Peña
Peña expresó: "Estoy muy mortificada; es la primera vez que me pasa algo así. Quiero pedir infinitas disculpas. Me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir, me pidieron que lo diga".
Luego relató cómo se desarrolló la situación en pleno programa: "En el momento que lo replico, me dicen: 'Parece que no está chequeado'. Estoy temblando y de verdad estaba sin saber qué estaba pasando, yo repetí lo que me pidieron que diga".
La actriz sostuvo que actuó de buena fe y que transmitió una información que consideró verificada por el equipo de producción. "Ellos lo tomaron como cierto y me lo dijeron... Pido mis sinceras disculpas, las personas que se tienen que hacer responsables están hablando con la empresa", comunicó.
La explicación sobre lo ocurrido en Luzu TV
En su descargo, Peña también reveló que mantuvo una conversación con Nicolás Occhiato tras la difusión de la noticia falsa. Aunque no brindó detalles sobre ese intercambio, dejó en claro que el tema fue abordado internamente por las autoridades del canal.
Además, insistió en que jamás imaginó que la información pudiera ser incorrecta. "No se me ocurrió pensar que alguien que me estaba diciendo eso por la cucaracha no era cierto", subrayó.