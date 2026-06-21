Identificaron a los tres integrantes de una familia de Entre Ríos que falleció tras accidente en Ruta 9

Familia de Entre Ríos falleció en accidente en Ruta 9: identidades. Tres integrantes de una familia entrerriana de Victoria, murieron al caer el auto en el que viajaban a un arroyo en la ruta nacional 9, a la altura de Baradero, en la provincia de Buenos Aires. El único sobreviviente fue el conductor del vehículo, quien logró salir por sus propios medios.

El hecho ocurrió el viernes por la noche en el kilómetro 124 de la carretera. La familia viajaba en dirección a Rosario cuando el Volkswagen Senda rojo en el que se trasladaba se despistó y terminó volcado en el arroyo Cañada Honda.

El rescate en una zona oscura

"Es una zona sumamente oscura. A nuestro arribo pudimos ubicar el auto, que había caído de más de dos metros", declaró a medios locales Román Montenegro, integrante de los Bomberos Voluntarios de Baradero.

El rescatista agregó: "Lamentablemente al lograr extraer el auto nos encontramos con los tres fallecidos. El único sobreviviente logró salir por sus propios medios".

Las víctimas fueron identificadas como Melina Victoria Acevedo, de 33 años; su hijo Rafael Nicolás Giménez, de un año; y Rodolfo Giménez, de 65 años. Los tres murieron ahogados, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Por otra parte, Guillermo Nicolás Giménez, de 33 años, fue hallado con hipotermia tras el siniestro.

Tristeza por las muertes

Según lo informado por Clarín, la tragedia generó una fuerte conmoción en la ciudad entrerriana de Victoria, de donde eran oriundos los ocupantes del vehículo. En redes sociales, amigos y allegados expresaron mensajes de despedida para las víctimas.

"Cuánto dolor Meli querida!!!! Tanto habías anhelado a tu hijito… que Dios los tenga en la gloria", escribió una amiga de Melina Acevedo.

Este domingo se realizaba el velatorio de las víctimas y para las 14 estaba prevista la inhumación de sus restos en el cementerio municipal de Baradero.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 8 de Baradero, conducida por la fiscal Karina Marino. Mientras avanza la causa judicial para determinar las circunstancias del hecho, la comunidad de Victoria continúa conmocionada por la muerte de tres integrantes de una misma familia.