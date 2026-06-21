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Policiales Siniestro vial en el Thompson

Perdió el control del auto y chocó contra la casilla de gas de una vivienda en Paraná

Un accidente en balneario Thompson movilizó a personal policial, Bomberos Zapadores y Tránsito Municipal. Dos personas viajaban en el vehículo y resultaron ilesas.

21 de Junio de 2026
Accidente en balneario Thompson: chocó contra una vivienda.
Accidente en balneario Thompson: chocó contra una vivienda. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente en balneario Thompson movilizó a personal policial, Bomberos Zapadores y Tránsito Municipal. Dos personas viajaban en el vehículo y resultaron ilesas.

Un accidente de tránsito en la zona del balneario Thompson, ocurrió durante la mañana de este domingo, cuando un automóvil Peugeot 408 impactó contra la casilla de gas de una vivienda ubicada sobre calle A. Bravard, en la zona este de Paraná.

 

Según informaron fuentes policiales, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado y terminó colisionando contra la estructura ubicada en el frente del inmueble.

 

En el vehículo viajaban dos personas, quienes no sufrieron lesiones a raíz del siniestro.

Intervino personal especializado

 

Tras el hecho, se dio intervención de manera preventiva a personal de Bomberos Zapadores y de Tránsito Municipal para garantizar la seguridad en el lugar y realizar las actuaciones correspondientes.

 

Además, los agentes llevaron adelante las diligencias de rigor, entre ellas la prueba de alcoholemia al conductor involucrado en el accidente.

 

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas y que solo se constataron daños materiales como consecuencia del impacto.

Temas:

Paraná accidente de tránsito alcoholemia
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