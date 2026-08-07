Entrerriano detenido por matar a una mujer en España: se agrava la situación procesal por violencia de género

La situación procesal del entrerriano detenido en España por el crimen de una mujer húngara se agravó luego de que el Ministerio de Igualdad confirmara oficialmente que el asesinato de Melinda Persotzi, de 45 años, constituye un caso de violencia de género. Daniel “Loli” Briglia, de 64 años, permanece detenido como principal acusado.

Persotzi fue hallada muerta el pasado 21 de julio en Benahavís, en la provincia de Málaga. La víctima y Briglia habían mantenido una relación sentimental en 2019 y, al momento del crimen, convivían en una vivienda donde la mujer le alquilaba una habitación.

La investigación judicial busca determinar ahora si ambos habían retomado su relación afectiva durante los meses previos al homicidio. Este aspecto resulta relevante para establecer las circunstancias del crimen y el vínculo existente entre la víctima y el acusado.

Qué implica la calificación por violencia de género

La decisión del Ministerio de Igualdad implica que el asesinato pasa a ser considerado oficialmente un caso de violencia de género, al entenderse que la víctima mantenía o había mantenido una relación afectiva con el presunto autor.

La legislación española contempla circunstancias agravantes vinculadas a la relación de pareja o expareja entre víctima y agresor. Este elemento podría incidir en la calificación definitiva del delito y en la pena que eventualmente corresponda si Briglia es condenado.

Además, el asesinato de Persotzi fue incorporado a las estadísticas oficiales de violencia de género. Con este caso, ascienden a 36 las mujeres asesinadas en España durante 2026 y a 1.377 desde que comenzaron los registros oficiales, en 2003.

Briglia estuvo diez días prófugo

Según la investigación, Persotzi fue asesinada el 21 de julio en un complejo residencial de Benahavís. Tras el crimen, Briglia abandonó el lugar y permaneció durante diez días sin ser localizado por las autoridades españolas.

Finalmente, efectivos de la Guardia Civil lo detuvieron en las inmediaciones de una vivienda precaria situada en Istán, a unos 30 kilómetros de Benahavís. Desde entonces permanece a disposición de la Justicia mientras continúa la recolección de pruebas.

Los investigadores procuran reconstruir las circunstancias del femicidio y establecer con precisión qué tipo de relación mantenían Persotzi y Briglia al momento del hecho, un punto que podría resultar determinante durante el proceso judicial.

El pasado de Briglia como modelo

Daniel “Loli” Briglia es oriundo de Concordia y durante décadas desarrolló una carrera como modelo publicitario, con participación en campañas de distintas marcas internacionales, según había informado Diario Río Uruguay.

En octubre de 2025 había reaparecido públicamente durante un desfile realizado en el Centro de Convenciones de Concordia. De acuerdo con la investigación, regresó a España aproximadamente dos meses antes del crimen y se alojó en una habitación que le alquilaba Persotzi.