Alertan por nuevas estafas a adultos mayores y explican cómo evitar caer en el engaño

REDACCIÓN ELONCE
Las estafas volvieron a afectar principalmente a adultos mayores. Eliana Galarza, jefa de Delitos Económicos, explicó a Elonce cómo operan los delincuentes y reveló que durante el mes hubo tres hechos consumados.
Las estafas conocidas como el "cuento del tío" registraron nuevos casos y volvieron a generar preocupación por maniobras dirigidas especialmente contra adultos mayores. Eliana Galarza, jefa de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, explicó a Elonce que los delincuentes recurren a llamados telefónicos, se hacen pasar por familiares y utilizan falsas versiones sobre cambios de billetes para quedarse con los ahorros de las víctimas.
“Lamentablemente la estafa es un engaño y no se previene con la presencia de un efectivo de ronda o situaciones que uno las puede subsanar con mayor presencia policial”, señaló Galarza. Según explicó, entre los casos que tuvieron mayor impacto recientemente apareció nuevamente una de las modalidades más antiguas: el denominado “cuento del tío”.
El mecanismo apuntó principalmente a personas mayores que todavía utilizan teléfonos fijos. “Esta modalidad, como siempre repetimos, consiste en que una persona llama al teléfono fijo, se hace pasar por un familiar, quien recibe la llamada creyendo que está hablando con un familiar, un hijo, un sobrino, accede a recibir a una persona extraña en su casa bajo el ardid de que es un representante bancario o un profesional que va a retirar el dinero que tiene ahorrado para ponerlo resguardo en una entidad bancaria”, detalló.
La advertencia ante llamados por supuestos cambios de billetes
Galarza fue contundente al advertir que las entidades financieras no utilizan ese procedimiento para retirar dinero de los domicilios. “Esto es totalmente falso. Esto no existe bajo ninguna circunstancia. Ninguna entidad bancaria va a enviar un representante a nuestros domicilios, retirar dinero para ponerlo a resguardo bajo ningún comunicado oficial que haya desde gobierno, de presidencia”, afirmó.
Ante una comunicación sospechosa, recomendó finalizar inmediatamente la llamada y verificar la situación por otra vía. “Nosotros lo que siempre pedimos es hacer un poquito de docencia, que la gente charle con sus familiares, aquellos que tienen familiares mayores que usan teléfono fijo, que le digan que si llegan a recibir un llamado de estas características, que corten la llamada en forma inmediata”, sostuvo.
Además, indicó que, ante cualquier duda, la persona debe comunicarse directamente con sus familiares y posteriormente denunciar lo sucedido. Las denuncias pueden realizarse “en las comisarías, ya sea en la comisaría de la jurisdicción o en la comisaría más cercana donde se encuentra la persona que ha sido víctima”.
Intentaron engañar a una mujer con falsos cambios de billetes
Durante la entrevista, Galarza reveló que pocas horas antes habían intervenido ante un nuevo intento de estafa. Una mujer recibió una llamada de una persona que simuló ser su hija y buscó convencerla de que debía entregar sus billetes debido a una supuesta medida económica.
“Una persona se hizo pasar por la hija y la quiso convencer de que debido a un comunicado oficial del ministro de economía, los billetes de 20,000 y 10,000 pesos iban a salir de circulación. Esto es totalmente falso”, manifestó la responsable de Delitos Económicos.
La maniobra no llegó a concretarse, pero tuvo consecuencias para la mujer. “El hecho no fue consumado, pero la receptora de la llamada, una señora mayor de edad, quedó bastante impactada, tuvo una crisis emocional y está siendo asistida en este preciso momento por personal policial”, precisó.
Tres estafas consumadas durante el mes
La responsable policial confirmó, además, que durante el mes se contabilizaron tres episodios en los que los delincuentes consiguieron concretar el engaño. “Este mes tenemos una estadística de tres hechos consumados de cuento del tío bajo la misma modalidad que acabo de describir, donde se pudo avanzar con la investigación y las personas que los consumaron están identificadas”, informó.
De acuerdo con Galarza, los sospechosos identificados provenían de diferentes puntos del país. “Una es oriunda de la provincia de San Juan, otra de Chaco y la reciente que estamos trabajando ahora es una persona de Santa Cruz”, detalló.
Respecto del avance judicial, explicó que las consecuencias dependen, entre otras cuestiones, de los antecedentes de los involucrados. El trabajo investigativo busca establecer quién participó del hecho y ponerlo a disposición de la Fiscalía, además de avanzar sobre la posibilidad de que las víctimas recuperen el dinero perdido.
Extorsiones mediante páginas web y falsas multas
Durante la entrevista también se abordó otra modalidad que ya había sido detectada anteriormente. Se trata de personas que se presentan como falsos administradores de páginas web para adultos y amenazan a usuarios con supuestas multas por haber ingresado al sitio o utilizado determinados servicios.
“Es una modalidad que ya es conocida. La tenemos en una estadística, como siempre digo, lamentablemente la estadística del ciberdelito es ascendente de forma permanente”, expresó Galarza. En uno de los casos analizados, los delincuentes reclamaban $500.000 y amenazaban con iniciar acciones contra la víctima.
La funcionaria recordó un elemento fundamental para reconocer el engaño: “Sabemos que si vamos a tener una acción legal, no nos van a notificar por WhatsApp”. Explicó, además, que al registrarse en determinados sitios los usuarios entregan datos como nombre, apellido y teléfono, información que posteriormente puede utilizarse para buscar otros datos personales en redes sociales.
Qué hacer frente a una amenaza o intento de estafa
Ante mensajes extorsivos, la recomendación fue no realizar pagos y conservar todas las pruebas disponibles. Chats, fotografías, capturas de pantalla y audios pueden resultar importantes para que los investigadores reconstruyan posteriormente la maniobra e identifiquen a sus responsables.
Galarza también explicó qué sucede cuando la víctima, producto del temor o la presión ejercida por los delincuentes, termina realizando una transferencia. “Si hay una transferencia directa, si del otro lado no se devuelve en forma inmediata, no la va a recuperar”, aclaró.
No obstante, señaló que la investigación permite seguir el recorrido de los fondos. “Sí se va a investigar y se va a llegar a establecer la trazabilidad del dinero, quién la recibió, a dónde fue después de esa cuenta, pero luego de una instancia judicial”, concluyó Galarza ante Elonce.