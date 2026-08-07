Judoca entrerriana ganó la medalla de bronce en el Mundial de Suecia

La judoca entrerriana Cynthia Fernández De Carli consiguió la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Judo para Atletas con Síndrome de Down, que se desarrolla en Lindesberg, Suecia, y logró uno de los resultados más importantes de su trayectoria deportiva.

La representante de Colón alcanzó el tercer puesto en su categoría y llevó los colores de Entre Ríos y de la Argentina al podio internacional. El resultado adquirió una relevancia especial porque se trató de su primera participación en un Campeonato Mundial.

Tras finalizar la competencia que le permitió obtener el bronce, Fernández De Carli posó con la medalla y la camiseta de Colón, junto a integrantes de la delegación argentina que participa del certamen internacional.

Un podio que corona años de preparación

El resultado representó un reconocimiento al camino recorrido por la deportista, quien se formó deportivamente en el Club Social y Deportivo La Armonía, de Colón.

Su llegada al podio mundial fue producto de años de entrenamiento, constancia y participación en distintas competencias, además del acompañamiento recibido durante su desarrollo deportivo.

En su estreno mundialista, la colonense logró ubicarse entre las mejores judocas de su categoría y quedarse con el tercer escalón del podio, en una competencia que reunió a atletas de distintos países.

La participación de Cynthia continúa en Suecia

La medalla de bronce, sin embargo, no marcará el final de la experiencia de Fernández De Carli en suelo sueco.

La deportista continúa integrando la delegación argentina que participa del Campeonato Mundial, por lo que todavía tendrá nuevas instancias dentro de la competencia internacional.

El logro obtenido en Lindesberg sumó así una página destacada para el deporte de Colón y de Entre Ríos, con una representante provincial en el podio de una competencia mundial.