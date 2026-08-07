Comienza la cuarta fecha del Torneo Clausura: días y horarios de todos los partidos

La cuarta fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes con dos partidos y se extenderá durante cinco jornadas. Rosario Central recibirá a Aldosivi en el primer turno, mientras que Independiente Rivadavia enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.

La actividad se iniciará a las 19.30 en el Gigante de Arroyito. El conjunto rosarino llega después de vencer 1-0 a River en el Monumental y buscará otro triunfo que le permita acercarse a los puestos de clasificación para los playoffs.

Desde las 21.45, Independiente Rivadavia será local ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Bautista Gargantini. El equipo mendocino lidera la tabla anual, mientras que su rival necesita sumar para mejorar su situación en la pelea por la permanencia.

Los partidos del sábado y domingo

La programación del Torneo Clausura continuará el sábado a las 14.45 con Atlético Tucumán-Sarmiento y Deportivo Riestra-Estudiantes de La Plata. A las 17 jugarán Tigre y River, mientras que Boca recibirá a Vélez desde las 19.15.

La jornada sabatina se cerrará con dos encuentros programados para las 21.30. Independiente enfrentará a Platense en Avellaneda e Instituto de Córdoba recibirá a Gimnasia de Mendoza.

El domingo comenzará con el clásico entre San Lorenzo y Huracán, desde las 15. A las 17.45 se enfrentarán Gimnasia y Esgrima La Plata-Barracas Central y Defensa y Justicia-Newell’s.

El último compromiso del domingo tendrá como protagonistas a Argentinos Juniors y Racing. El encuentro se disputará a partir de las 20.15 y cerrará una jornada con cuatro partidos.

El cierre de la cuarta fecha

El lunes habrá otros dos encuentros correspondientes al campeonato. Banfield recibirá a Belgrano de Córdoba desde las 19, mientras que Unión de Santa Fe jugará ante Central Córdoba de Santiago del Estero a partir de las 21.15.

La cuarta fecha del Torneo Clausura concluirá el martes 11 de agosto. Talleres de Córdoba será local frente a Lanús desde las 21, en el único partido previsto para esa jornada.

En total se disputarán 15 encuentros entre viernes y martes. La fecha tendrá cruces importantes tanto para la clasificación a los playoffs como para la tabla anual y la lucha por mantener la categoría.

Todos los partidos

Viernes 7 de agosto

Rosario Central vs. Aldosivi, a las 19.30.

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto, a las 21.45.

Sábado 8 de agosto

Atlético Tucumán vs. Sarmiento, a las 14.45.

Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata, a las 14.45.

Tigre vs. River, a las 17.

Boca vs. Vélez, a las 19.15.

Independiente vs. Platense, a las 21.30.

Instituto de Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza, a las 21.30.

Domingo 9 de agosto

San Lorenzo vs. Huracán, a las 15.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Barracas Central, a las 17.45.

Defensa y Justicia vs. Newell’s, a las 17.45.

Argentinos Juniors vs. Racing, a las 20.15.

Lunes 10 de agosto

Banfield vs. Belgrano de Córdoba, a las 19.

Unión de Santa Fe vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, a las 21.15.

Martes 11 de agosto