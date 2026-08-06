Enner Valencia llega a Boca: cuándo arribará y por qué su revisión médica será clave

Enner Valencia llega a Boca para convertirse en el cuarto refuerzo del mercado de pases. El delantero ecuatoriano arribará este viernes y el sábado será sometido a la revisión médica. Sus antecedentes físicos estarán bajo especial atención antes de la firma.
Enner Valencia llega a Boca para convertirse en el cuarto refuerzo del equipo durante el actual mercado de pases. El delantero ecuatoriano de 36 años arribará a Argentina durante la tarde de este viernes y deberá superar los estudios médicos antes de firmar su contrato.
Según el cronograma informado por el Xeneize, el atacante se someterá el sábado a la revisión médica correspondiente. Si los resultados no presentan inconvenientes, posteriormente firmará el vínculo acordado con la institución de la Ribera.
Valencia llegará con el pase en su poder luego de finalizar su contrato con Pachuca de México a fines de junio. Boca acordó un vínculo que podría extenderse durante 18 meses o establecerse inicialmente por una temporada con la posibilidad de renovarlo por otro año.
El pedido de Arruabarrena por un delantero
El ecuatoriano se sumará al uruguayo Leandro Lozano y a los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero. De esta manera, se convertirá en la cuarta incorporación del plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
La búsqueda de un delantero experimentado surgió por pedido del entrenador ante los problemas físicos de Adam Bareiro. El paraguayo sufrió una discopatía lumbar y además arrastró dificultades derivadas de un doble desgarro, por lo que permanece alejado de las canchas por tiempo indeterminado.
Bareiro quedó descartado para compromisos importantes de la Copa Sudamericana y el torneo local. Su evolución será evaluada semanalmente para determinar si puede continuar con un tratamiento conservador o finalmente necesitará una intervención quirúrgica.
El historial médico de Enner Valencia
Más allá de su experiencia y de haber disputado los cuatro encuentros de Ecuador en el Mundial 2026, la condición física de Valencia será uno de los aspectos centrales de la revisión médica. Desde la temporada 2020/21 atravesó 15 episodios por lesiones que acumularon más de 300 días de inactividad.
Según trascendió, personas cercanas a Boca manifestaron sus reparos ante Juan Román Riquelme y advirtieron: “A Enner, cuando lo exigen, se lesiona”. Sin embargo, los informes que recibió la dirigencia ofrecieron una evaluación diferente y permitieron avanzar con la contratación.
Uno de los antecedentes que será observado corresponde a una lesión muscular en el muslo sufrida entre fines de 2025 y comienzos de 2026. La recuperación demandó cerca de tres meses y provocó que el delantero se perdiera siete partidos.
Las tres cuestiones bajo observación
Otro aspecto que aparece en su historial es la reiteración de problemas musculares. En los últimos cuatro años, Valencia registró afecciones en muslos, tobillos y flexores de la cadera, antecedentes que serán considerados por el cuerpo médico.
También existen registros de inconvenientes en la rodilla. Durante la temporada 2022/23 atravesó lesiones articulares vinculadas con el menisco y la rodilla que requirieron tratamientos específicos.
La revisión del sábado será así el último paso importante antes de concretar la incorporación. Si supera satisfactoriamente los estudios, Valencia firmará su contrato y quedará a disposición de Arruabarrena como una alternativa de experiencia para reforzar el ataque de Boca.