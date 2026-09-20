Niño aplastado por un tronco sigue en terapia intensiva: su familia contó que está mejor

El niño aplastado por un tronco mientras jugaba permanece internado en terapia intensiva. Su familia informó que está “mucho mejor” que al ingresar y agradeció las cadenas de oración por su recuperación.
El niño aplastado por un tronco mientras jugaba en Villa del Rosario continuaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva de un centro de salud de Concordia. Se trata de Juanse Perini Inchauspe, de 10 años, cuya familia comunicó una evolución favorable dentro del delicado cuadro.
El accidente ocurrió cuando el pequeño se encontraba jugando y, por circunstancias que no fueron precisadas, un tronco de madera de gran porte se desplazó y cayó sobre su cuerpo, publicó Chajarí al Día. Debido a las lesiones sufridas, recibió asistencia y posteriormente fue trasladado a Concordia para acceder a atención especializada.
En las últimas horas, su mamá, Sol, llevó tranquilidad al informar mediante redes sociales que el pequeño había presentado avances. “Hoy podemos decir, con muchísima emoción y esperanza, que Juanse está mucho mejor que cuando llegamos”, expresó.
La familia pidió continuar con las oraciones
Pese a la mejoría, la familia señaló que el niño todavía debía continuar atravesando su recuperación. “Seguimos viviendo un momento difícil y todavía queda camino por recorrer, pero cada pequeño avance nos llena el corazón y nos da fuerzas para seguir confiando”, manifestó su mamá.
La mujer también agradeció las numerosas muestras de afecto recibidas desde que Juanse fue hospitalizado. “Gracias a todos los que están pendientes de él, a quienes rezan, a quienes nos escriben, a quienes preguntan cómo sigue y a quienes, aunque estén lejos, nos hacen sentir que no estamos solos”, señaló.
“Juanse está luchando y nosotros estamos a su lado, tomados de su mano y con toda la fe del mundo”, agregó. Además, pidió que continúen las cadenas de oración y los mensajes de acompañamiento durante su recuperación.
El acompañamiento de toda una comunidad
El accidente generó una fuerte repercusión en Villa del Rosario, localidad del departamento Federación, donde familiares, amigos y vecinos se movilizaron para acompañar al niño y a sus padres.
Juanse integra las divisiones inferiores del Club Independiente de Villa del Rosario, institución desde la cual también expresaron su apoyo. A los mensajes se sumaron integrantes de otros equipos de la región.
Mientras el pequeño permanece bajo atención médica, la comunidad continúa pendiente de su evolución, publicó Chajarí al Día. “Cada mensaje y cada oración llegan a nosotros y significan muchísimo. Gracias por acompañar a Juanse”, concluyó su mamá.