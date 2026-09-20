Una auditoría a la ANDIS detectó un desfasaje de $158.717 millones

Una auditoría de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda exigible informados por dos áreas del organismo. El relevamiento examinó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, cuando la agencia todavía estaba encabezada por Diego Spagnuolo.

La diferencia surgió al comparar la información entregada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con la de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), responsable de programas como Incluir Salud. Esta última informó el monto de deuda más elevado.

El hallazgo señala una inconsistencia entre listados internos. La propia Dnass advirtió que los importes y su clasificación podían contener variaciones por errores involuntarios de carga de los prestadores, publicó NA.

Pagos y procedimientos observados

La auditoría también examinó pagos a droguerías, contratos, cajas chicas, equipos electrónicos, personal y declaraciones juradas. Entre sus observaciones señaló el uso de la figura de legítimo abono, que permite tramitar el pago de bienes o servicios ya entregados sin que previamente se hayan completado los procedimientos ordinarios de contratación.

Según el informe citado, hasta la fecha de corte la Andis continuaba utilizando ese mecanismo y solo había iniciado seis procedimientos de compra relacionados con esos servicios. Sí consignó que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

Por separado, la Dnass es objeto de análisis en una causa a cargo del fiscal Franco Picardi por presuntas irregularidades en compras. De acuerdo con la acusación fiscal citada por el medio, se investigaban posibles sobreprecios, deficiencias administrativas y pagos de coimas.