Nogoyá: mejoran un tramo de la Ruta Provincial Nº 13 utilizado por tambos y escuelas rurales

Continúan los trabajos de mejoramiento sobre la Ruta Provincial Nº 13, en el departamento Nogoyá, con intervenciones destinadas a recuperar las condiciones de transitabilidad de un corredor utilizado para el traslado de la producción y la conexión de distintas comunidades rurales.

Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional Nº 12 y la zona de los tambos de Mihura. En ese sector se ejecutan trabajos sobre la calzada y sus laterales para favorecer el desplazamiento de vehículos.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran el desmonte y la limpieza del terreno, con retiro de malezas, arbustos y residuos que se encontraban en distintos sectores del trazado.

Trabajos sobre la calzada y los desagües

También se llevaron adelante movimientos de suelo, excavaciones, nivelación y distribución del material existente sobre la Ruta Provincial Nº 13, según se informó desde la Dirección Provincial de Vialidad.

Posteriormente se avanzó con el perfilado y conformación de la calzada. Los trabajos buscan generar las pendientes y bombeos necesarios para mejorar el escurrimiento del agua durante jornadas de lluvia.

A estas tareas se sumó la construcción y limpieza de cunetas y banquinas, sectores fundamentales para permitir el drenaje superficial y evitar que la acumulación de agua afecte la estabilidad del camino.

Un corredor utilizado por la actividad productiva

La zona intervenida se caracteriza por la presencia de establecimientos vinculados con la producción tambera, por lo que el estado del camino tiene incidencia directa sobre el traslado diario de mercadería e insumos.

La Ruta Provincial Nº 13 también constituye una vía de conexión para habitantes de áreas rurales y establecimientos educativos ubicados en el departamento Nogoyá.

Las mejoras apuntan a facilitar la circulación en un tramo utilizado tanto por vehículos particulares como por aquellos vinculados con las actividades productivas de la región.

Continuidad de las tareas en Nogoyá

El senador provincial Rafael Cavagna se refirió a las intervenciones y destacó la necesidad de continuar con obras destinadas a mejorar la infraestructura vial en las zonas rurales.

El legislador también vinculó el mantenimiento de estos caminos con las necesidades del sector productivo, particularmente para garantizar condiciones adecuadas para el traslado de la producción hacia otros puntos de la provincia.

Los trabajos sobre la Ruta Provincial Nº 13 continuarán concentrados en el corredor que parte desde la Ruta Nacional Nº 12 hacia la zona de los tambos de Mihura, con tareas de mantenimiento y recuperación de la calzada y los sistemas de drenaje.