Entre Ríos avanza en un plan regional para siete localidades vinculadas por la Ruta 32

La planificación regional de localidades de la Ruta 32 comenzó con un encuentro en Tabossi. El proyecto comprende a Seguí, Viale, Tabossi, Estación Sosa, El Pingo, María Grande y Hasenkamp y apunta a coordinar inversiones y estrategias de desarrollo.
La planificación regional de localidades de la Ruta 32 dio su primer paso con un encuentro preparatorio realizado en Tabossi, donde autoridades provinciales y municipales comenzaron a delinear una estrategia conjunta para siete comunidades del departamento Paraná vinculadas por ese corredor vial.
La iniciativa comprende a Seguí, Viale, Tabossi, Estación Sosa, El Pingo, María Grande y Hasenkamp. El objetivo es identificar problemas compartidos, establecer proyectos prioritarios y diseñar una estrategia que contemple aspectos productivos, educativos, culturales, urbanos y de infraestructura.
El proceso es impulsado por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, junto con las secretarías de Gobiernos Locales y de Participación y Atención Ciudadana. También participan la Cátedra Unesco UdL “Ciudades Intermedias: Urbanización y Desarrollo” y la Fundación En Obras.
Un plan para orientar inversiones
El secretario de Planificación e Inversión Pública, Luis Uriona, explicó que el trabajo buscará construir un plan de desarrollo mediante la participación de las distintas comunidades. La intención es contar con una hoja de ruta común para la microrregión.
“Estamos trabajando con la hipótesis de hacer un plan de desarrollo que involucre a estas localidades, con un trabajo participativo”, señaló Uriona. Según explicó, la planificación permitirá establecer prioridades para orientar la inversión pública y, al mismo tiempo, generar referencias para proyectos privados.
La propuesta forma parte de la agenda provincial destinada a consolidar el segundo Sistema de Ciudades de Entre Ríos. El enfoque apunta a superar la planificación aislada de cada municipio y abordar necesidades y oportunidades desde una perspectiva regional.
Los municipios destacaron el trabajo conjunto
La intendenta de Tabossi, Liliana Miraglio, consideró que el encuentro representó un punto de partida para profundizar la cooperación. “Es de muchísima importancia comenzar con este trabajo, tanto para el municipio de Tabossi como para el resto de los municipios”, expresó.
Por su parte, el intendente de María Grande, Héctor Solari, destacó la necesidad de pensar estrategias compartidas sin dejar de contemplar las particularidades de cada comunidad. “Es muy importante trabajar en un plan de desarrollo estratégico de nuestras localidades y de toda la región”, afirmó.
“En un mundo cada vez más vinculado, tenemos que empezar a pensar en conjunto cómo vamos a desarrollar nuestra región”, agregó Solari al referirse a los desafíos que atraviesan las poblaciones conectadas por la Ruta Provincial 32.
Las localidades que participaron
Además de Miraglio y Solari, participaron del encuentro los intendentes de Viale, Carlos Weiss; El Pingo, Silvio Burgat; y Estación Sosa, Gloria Vitor. En representación del municipio de Hasenkamp asistió Juan Carlos Cian.
La primera instancia permitió comenzar a relevar las necesidades comunes y establecer líneas de trabajo para los próximos encuentros. A partir de ese diagnóstico se buscará avanzar en la definición de proyectos concretos para la microrregión.
El desafío planteado por la Provincia será articular las prioridades de las siete localidades y establecer una planificación de largo plazo que permita coordinar políticas públicas, infraestructura e inversiones vinculadas al desarrollo del corredor de la Ruta Provincial 32.