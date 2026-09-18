Don Osvaldo se presentará en Concordia en noviembre: cómo comprar entradas

La banda liderada por Patricio Fontanet se presenta en Concordia en noviembre

Don Osvaldo volverá a presentarse en Concordia el próximo viernes 6 de noviembre, en el marco de la última gira que la banda realizará durante 2026. El recital tendrá lugar en el Microestadio del Club Estudiantes y formará parte del tramo final de una intensa agenda nacional.

La agrupación encabezada por Patricio Santos Fontanet continúa recorriendo el país con la presentación de “Zona Liberada”, su más reciente material editado en formato DVD. Durante este año, el grupo pasó por ciudades como Mar del Plata, La Plata, Corrientes, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Salta, San Juan y Mendoza, además de realizar dos funciones en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas de Buenos Aires.

El show será el 6 de noviembre en Club Estudiantes

La fecha en Concordia quedó confirmada para el viernes 6 de noviembre en el Microestadio del Club Estudiantes, donde la banda regresará tras su última visita a la región.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Eden Entradas y también pueden adquirirse en puntos de venta físicos. En Concordia, uno de los locales habilitados es Bonato y Bonato, ubicado en San Luis 1252.

Además, la producción informó que los primeros 200 tickets comprados de manera online incluirán de regalo una copia del DVD Zona Liberada, que podrá retirarse en el puesto de merchandising el mismo día del recital.

Una gira que cierra un año de grandes escenarios

La presentación en Concordia integra la última serie de conciertos anunciada por Don Osvaldo para noviembre. El recorrido de 2026 también incluyó el debut de la banda en Santiago del Estero y culminará con uno de los espectáculos más importantes de su trayectoria: el show previsto en el Estadio Club Atlético Huracán.

La historia de Don Osvaldo

Don Osvaldo nació oficialmente en septiembre de 2014 como continuidad del proyecto artístico de Patricio Santos Fontanet, luego de las etapas de Callejeros y Casi Justicia Social.

En su discografía cuenta con tres álbumes de estudio y un DVD: Casi Justicia Social (2015), Casi Justicia Social II (2019), Flor de Ceibo (2022) y el reciente Zona Liberada, que acompaña la gira nacional de este año.

La formación actual está integrada por Patricio Santos Fontanet en voz, junto a Álvaro Puentes, Christian Torrejón, Gabriel Geréz, Gastón Videla, Juan Falcone, Leopoldo Janin y Luis Lamas.