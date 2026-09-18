 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos Astrología y el inicio de un nuevo ciclo

El Sol entra en Libra: los cuatro signos que podrían vivir importantes cambios

El Sol entra en Libra junto con el equinoccio de primavera y, según la astrología, abre una etapa relacionada con vínculos, acuerdos y búsqueda de equilibrio. Aries, Cáncer, Libra y Capricornio podrían sentir con mayor intensidad este tránsito.

18 de Septiembre de 2026
El Sol entra en Libra: cuatro signos ante importantes cambios.
El Sol entra en Libra: cuatro signos ante importantes cambios. Foto: Diario Río Negro.

El Sol entra en Libra junto con el equinoccio de primavera y, según la astrología, abre una etapa relacionada con vínculos, acuerdos y búsqueda de equilibrio. Aries, Cáncer, Libra y Capricornio podrían sentir con mayor intensidad este tránsito.

El Sol entra en Libra durante los últimos días de septiembre y dará comienzo a un nuevo ciclo dentro del calendario astrológico. El movimiento coincidirá con el equinoccio que marcará el inicio de la primavera en Argentina y estará asociado, desde la astrología, con los vínculos, los acuerdos y las decisiones compartidas.

 

Por tal motivo, el cambio llegará después de la temporada de Virgo, vinculada simbólicamente con el orden, las rutinas y la atención sobre los detalles. Con Libra, en cambio, la mirada estará puesta en las relaciones y en la búsqueda de un punto de equilibrio entre los deseos individuales y las necesidades de los demás.

 

Aunque este tránsito alcanzará a todo el zodíaco, las interpretaciones astrológicas señalan que Aries, Cáncer, Libra y Capricornio podrían atravesar semanas especialmente movilizadoras. Las relaciones, el hogar, los proyectos personales y el ámbito profesional serán algunos de los temas que cobrarán protagonismo.

 

 

Libra: un nuevo comienzo personal

 

Para Libra, la llegada del Sol a su signo representa simbólicamente una especie de reinicio anual. Será una etapa en la que podría surgir la necesidad de revisar objetivos y definir qué situaciones desea mantener durante los próximos meses.

 

La energía de este período estará enfocada especialmente en la identidad, los proyectos personales y aquellas decisiones que permanecían postergadas. También podría favorecer cambios relacionados con la imagen personal o el comienzo de nuevas iniciativas.

 

 

En materia de vínculos, será un momento para revisar límites y prioridades. La temporada podría impulsar a los librianos a preguntarse cuánto espacio dedican a sus propias necesidades frente a las demandas de quienes los rodean.

 

Aries: definiciones en los vínculos

 

Para Aries, signo ubicado frente a Libra dentro del zodíaco, el período estará especialmente relacionado con las parejas, sociedades y otros vínculos importantes.

 

Según las interpretaciones astrológicas, durante las próximas semanas podrían aparecer conversaciones o definiciones que venían postergándose. Algunas relaciones podrían avanzar hacia una nueva etapa, mientras que otras requerirán acuerdos y límites más claros.

 

El principal desafío para Aries estará en encontrar un equilibrio entre sus propios deseos y la capacidad de escuchar las necesidades del otro. La negociación tendrá un lugar destacado durante este ciclo.

 

 

Cáncer: movimientos en el hogar y la familia

 

En el caso de Cáncer, la entrada del Sol en Libra podría movilizar cuestiones vinculadas principalmente con el hogar, la familia y la vida privada.

 

Durante este período podrían aparecer decisiones relacionadas con una mudanza, una convivencia, la reorganización de la vivienda o una situación familiar pendiente. No necesariamente se tratará de transformaciones inmediatas, sino de temas que comenzarán a ocupar mayor espacio.

 

La temporada también podría llevar a los cancerianos a revisar aquello que consideran necesario para sentirse seguros emocionalmente y distinguirlo de situaciones que permanecen únicamente por costumbre.

 

Capricornio: novedades en el ámbito profesional

 

Para Capricornio, el tránsito del Sol por Libra estará asociado simbólicamente con la profesión, las metas personales y el reconocimiento obtenido por el trabajo realizado.

 

En ese contexto, una propuesta, una conversación laboral o una decisión profesional pendiente podría comenzar a tomar forma. Las interpretaciones astrológicas indican que el período puede marcar el comienzo de una nueva etapa, aunque los resultados no necesariamente serán inmediatos.

 

La negociación y la paciencia serán dos cuestiones centrales para este signo. Determinados proyectos podrían requerir más tiempo del esperado o depender de acuerdos con otras personas antes de concretarse.

 

Qué podría ocurrir con los demás signos

 

Para Géminis y Acuario, la temporada de Libra podría favorecer la creatividad, los viajes, los proyectos y las relaciones sentimentales. Leo y Sagitario, en tanto, tendrían mayor actividad social y oportunidades para ampliar sus círculos de contactos.

 

En el caso de Tauro y Escorpio, el período estará más relacionado con la revisión de las rutinas, las prioridades y el descanso. Virgo, después del protagonismo de las semanas anteriores, ingresará en una etapa enfocada especialmente en los recursos, el dinero y la valoración personal, publicó Diario Río Negro.

 

El Sol permanecerá aproximadamente un mes en Libra. Más allá de las particularidades atribuidas a cada signo, la astrología identifica como eje de esta temporada la búsqueda de equilibrio entre los objetivos individuales y aquello que se construye junto a otras personas.

Temas:

Sol en Libra horóscopo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso