 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Alivio para clientes morosos

Ante mora récord, Banco Nación refinancia deudas de tarjetas y préstamos: quiénes acceden, tasas y plazos

El Banco Nación mejoró las condiciones para clientes con atrasos superiores a 90 días. Ofreció alternativas en UVA y pesos para refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales, con plazos de hasta diez años.

18 de Septiembre de 2026
La mora tocó un nuevo máximo en más de 20 años.
La mora tocó un nuevo máximo en más de 20 años.

El Banco Nación mejoró las condiciones para clientes con atrasos superiores a 90 días. Ofreció alternativas en UVA y pesos para refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales, con plazos de hasta diez años.

El Banco Nación refinancia deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales mediante dos nuevos esquemas destinados a clientes con atrasos comprometidos. Las alternativas contemplaron tasas reducidas y plazos de hasta 120 meses, con el objetivo de facilitar la regularización de las obligaciones.

 

La medida alcanzó a clientes cuyas deudas fueron clasificadas en Situación 3 o superior, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Banco Central. Esa categoría incluye a quienes acumularon atrasos de entre 90 y 180 días.

La entidad explicó que las nuevas condiciones buscaron adaptar las cuotas a la capacidad de pago de cada persona y evitar un mayor deterioro de su situación financiera.

 

Refinanciación en UVA por hasta diez años

 

El primer esquema estuvo dirigido a deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito. La opción permitió refinanciar el saldo en UVA, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y un plazo máximo de 120 meses.

Aunque la tasa nominal resultó más baja que la aplicada habitualmente en este tipo de operaciones, el capital se actualiza según la inflación debido a que está expresado en UVA. Por ese motivo, el valor de las cuotas puede modificarse durante el período de devolución.

Desde el banco indicaron que la extensión del plazo buscó disminuir el monto inicial de las cuotas y facilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos, publicó Infobae.

 

La alternativa para refinanciar en pesos

 

El segundo esquema ofreció una refinanciación completamente en pesos, con una TNA del 25% para quienes paguen sus cuotas en término. En este caso, el plazo de cancelación podrá extenderse hasta 96 meses, equivalentes a ocho años.

El Banco Nación sostuvo que ambas opciones representaron “una reducción significativa del costo financiero” y permitieron adecuar las obligaciones pendientes a la situación económica de cada cliente.

 

Morosidad récord entre las familias

 

La decisión se conoció en un contexto marcado por el crecimiento de los incumplimientos. La morosidad de los hogares alcanzó niveles récord y mantuvo una tendencia ascendente durante los últimos meses.

En junio, la mora en préstamos personales llegó al 16,4%, mientras que en las tarjetas de crédito alcanzó el 12,6%. Los registros reflejaron las dificultades de numerosas familias para sostener los pagos mensuales.

Dentro del sistema financiero, la Situación 2 comprende atrasos de entre 60 y 90 días. La Situación 3, contemplada por el nuevo programa del Banco Nación, incluye demoras de entre 90 y 180 días y representa un grado más elevado de incumplimiento.

La reducción de tasas y la ampliación de los plazos se sumaron a otras iniciativas implementadas por entidades financieras para descomprimir el endeudamiento de los hogares. No obstante, antes de aceptar una refinanciación, los clientes deberán analizar el costo financiero total, la evolución prevista de las cuotas y las condiciones específicas de cada alternativa.

Temas:

Banco Nación refinanciación de deudas tarjetas de crédito préstamos personales morosidad UVA
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso