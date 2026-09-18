Ante mora récord, Banco Nación refinancia deudas de tarjetas y préstamos: quiénes acceden, tasas y plazos

El Banco Nación refinancia deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales mediante dos nuevos esquemas destinados a clientes con atrasos comprometidos. Las alternativas contemplaron tasas reducidas y plazos de hasta 120 meses, con el objetivo de facilitar la regularización de las obligaciones.

La medida alcanzó a clientes cuyas deudas fueron clasificadas en Situación 3 o superior, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Banco Central. Esa categoría incluye a quienes acumularon atrasos de entre 90 y 180 días.

La entidad explicó que las nuevas condiciones buscaron adaptar las cuotas a la capacidad de pago de cada persona y evitar un mayor deterioro de su situación financiera.

Refinanciación en UVA por hasta diez años

El primer esquema estuvo dirigido a deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito. La opción permitió refinanciar el saldo en UVA, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y un plazo máximo de 120 meses.

Aunque la tasa nominal resultó más baja que la aplicada habitualmente en este tipo de operaciones, el capital se actualiza según la inflación debido a que está expresado en UVA. Por ese motivo, el valor de las cuotas puede modificarse durante el período de devolución.

Desde el banco indicaron que la extensión del plazo buscó disminuir el monto inicial de las cuotas y facilitar el cumplimiento de los compromisos asumidos, publicó Infobae.

La alternativa para refinanciar en pesos

El segundo esquema ofreció una refinanciación completamente en pesos, con una TNA del 25% para quienes paguen sus cuotas en término. En este caso, el plazo de cancelación podrá extenderse hasta 96 meses, equivalentes a ocho años.

El Banco Nación sostuvo que ambas opciones representaron “una reducción significativa del costo financiero” y permitieron adecuar las obligaciones pendientes a la situación económica de cada cliente.

Morosidad récord entre las familias

La decisión se conoció en un contexto marcado por el crecimiento de los incumplimientos. La morosidad de los hogares alcanzó niveles récord y mantuvo una tendencia ascendente durante los últimos meses.

En junio, la mora en préstamos personales llegó al 16,4%, mientras que en las tarjetas de crédito alcanzó el 12,6%. Los registros reflejaron las dificultades de numerosas familias para sostener los pagos mensuales.

Dentro del sistema financiero, la Situación 2 comprende atrasos de entre 60 y 90 días. La Situación 3, contemplada por el nuevo programa del Banco Nación, incluye demoras de entre 90 y 180 días y representa un grado más elevado de incumplimiento.

La reducción de tasas y la ampliación de los plazos se sumaron a otras iniciativas implementadas por entidades financieras para descomprimir el endeudamiento de los hogares. No obstante, antes de aceptar una refinanciación, los clientes deberán analizar el costo financiero total, la evolución prevista de las cuotas y las condiciones específicas de cada alternativa.