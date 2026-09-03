Entre Ríos registró más de 154.000 deudores morosos y el 63,8% estaba en situación irrecuperable

Entre Ríos registró 154.465 deudores morosos en julio de 2026, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre endeudamiento y mora de las familias. La provincia presentó una morosidad del 13% considerando el conjunto del sistema crediticio, integrado por bancos y Proveedores No Financieros de Crédito.

De ese total de personas con deudas irregulares, 98.527 se encontraban en situación 5, definida como “irrecuperable”. La cifra representaba el 63,8% de los 154.465 deudores morosos contabilizados en territorio entrerriano. Además, 35.448 estaban en situación 4, correspondiente a “alto riesgo de insolvencia”, y 20.494 permanecían en situación 3, identificada como “con problemas/riesgo medio”.

El dossier, publicado en septiembre con información correspondiente a julio, fue elaborado por CEPA a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Central de Deudores (CENDEU) y, en los apartados correspondientes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La morosidad en Entre Ríos y la comparación nacional

El relevamiento estableció que la morosidad de las familias entrerrianas en el sistema bancario fue del 8,5%, por debajo del 13% registrado para el conjunto del país. Cuando se consideraron bancos y proveedores no financieros de crédito, Entre Ríos llegó al 13%, mientras que el promedio nacional se ubicó en 15,7%.

La diferencia fue menor al analizar exclusivamente las billeteras virtuales. En ese segmento, la morosidad alcanzó el 32,9% en Entre Ríos, frente al 33,9% correspondiente al total nacional. El informe utiliza la denominación “billeteras virtuales” para referirse a los Proveedores No Financieros de Crédito.

De acuerdo con la comparación entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos presentó uno de los niveles más bajos de morosidad: ocupó el puesto 21° entre las 24 jurisdicciones. Registró el mismo porcentaje que Santa Fe, con 13%, y quedó por debajo de Córdoba, que presentó 13,1%.

Cuántos deudores había en bancos y billeteras virtuales

De los 154.465 deudores morosos registrados en Entre Ríos, 29.829 tenían obligaciones irregulares solamente con bancos, mientras que 96.102 estaban exclusivamente vinculados con billeteras virtuales. Otros 28.534 tenían deudas morosas en ambos segmentos.

En términos absolutos, la provincia ocupó el décimo lugar entre las 24 jurisdicciones por cantidad de deudores morosos. Se ubicó detrás de Misiones, que contabilizó 165.158 personas, y por encima de Corrientes, con 153.290.

Los 154.465 casos entrerrianos representaron el 2,6% de los 5.935.719 deudores morosos contabilizados en todo el país. El informe contrastó esa participación con el peso de Entre Ríos sobre la población nacional, estimado en 3,1%.

Las billeteras virtuales y la cantidad de morosos

Al diferenciar por tipo de entidad, los deudores morosos exclusivamente bancarios de Entre Ríos representaron el 1,8% del total nacional correspondiente a ese segmento.

En cambio, quienes tenían deudas morosas solamente con billeteras virtuales equivalieron al 3,4% del total del país, por encima de la participación poblacional entrerriana.

En todo el territorio nacional se registraron 1.686.634 personas con mora exclusivamente en bancos, 2.859.054 únicamente en billeteras virtuales y 1.390.031 con obligaciones irregulares en ambos segmentos. La suma alcanzó los 5.935.719 deudores morosos.

En Entre Ríos, las 96.102 personas con mora exclusivamente en billeteras constituyeron el grupo más numeroso, seguidas por las 29.829 que registraban mora únicamente bancaria y las 28.534 que presentaban ambas situaciones.

El 69,6% tenía entre 25 y 54 años

El estudio también discriminó a los deudores según su edad y determinó que el 69,6% de las personas con deudas irregulares tenía entre 25 y 54 años. La mayor cantidad se concentró en el segmento comprendido entre los 25 y 34 años, con 43.078 personas.

El segundo grupo más numeroso correspondió a quienes tenían entre 35 y 44 años, con 37.488 casos. Le siguieron las personas de 45 a 54 años, con 26.958; las de 55 a 64, con 15.814; las de 18 a 24 años, con 15.586; y las de 65 años o más, con 15.532 deudores irregulares. Esos valores están consignados en el gráfico del informe correspondiente a julio.

El documento señaló que el máximo de incumplimiento financiero se localizó entre los adultos de 25 a 34 años y que, a partir de los 40 años, se observó una tendencia descendente en la cantidad de deudores conforme aumentaba la edad.

De cuánto era la deuda morosa promedio

En cuanto a los montos, el préstamo moroso promedio en Entre Ríos alcanzó los $2.085.501 para el conjunto del sistema. La cifra quedó por debajo del promedio nacional, establecido en $2.556.203.

La deuda morosa promedio correspondiente exclusivamente a bancos fue de $2.944.235 en Entre Ríos, frente a los $3.274.414 del país. En las billeteras virtuales se produjo la relación inversa: el promedio entrerriano fue de $1.205.810 y el nacional alcanzó $1.199.936.

Con un promedio general cercano a los $2,1 millones por familia, Entre Ríos quedó en el puesto 14° del ranking nacional. El documento ubicó entre los valores más elevados a Tierra del Fuego, con $4,9 millones; Santa Cruz, con $4,4 millones; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $4,2 millones; y Neuquén, con $3,7 millones.

Casi 100.000 deudores estaban en situación 5

Finalmente, el informe clasificó a las personas según la situación de sus obligaciones. La categoría más numerosa fue la situación 5, denominada “irrecuperable”, con 98.527 personas.

En situación 4, correspondiente a un “alto riesgo de insolvencia”, se contabilizaron 35.448 deudores, mientras que otras 20.494 personas fueron incluidas en situación 3, definida como “con problemas/riesgo medio”.

De esta manera, los datos del CEPA mostraron que en julio de 2026 Entre Ríos contabilizaba 154.465 personas morosas, con una tasa de irregularidad del 13% para el conjunto del sistema y un préstamo moroso promedio de $2.085.501.