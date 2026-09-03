Cataratas del Iguazú: el caudal superó los 8 millones de litros de agua por segundo

Las Cataratas del Iguazú registraron un caudal cinco veces superior a sus valores habituales debido a las lluvias en la cuenca. El pico alcanzó los 8,37 millones de litros por segundo y los circuitos turísticos permanecieron habilitados.
Las Cataratas del Iguazú superaron los 8 millones de litros de agua por segundo como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Iguazú. El fenómeno provocó que el caudal fuera aproximadamente cinco veces superior al habitual y ofreció este miércoles una impactante postal de los 275 saltos.
El máximo se registró alrededor de las 13, cuando la medición alcanzó los 8.370.000 litros de agua por segundo. El incremento había comenzado a observarse desde el 31 de agosto y continuó durante las jornadas siguientes.
En condiciones normales, el caudal de las Cataratas del Iguazú oscila entre los 1.500 y 1.800 metros cúbicos por segundo, equivalentes a entre 1,5 y 1,8 millones de litros por segundo. De esta manera, el volumen registrado durante la crecida multiplicó varias veces los niveles habituales.
Las lluvias provocaron un fuerte aumento del río Iguazú
El pronunciado crecimiento estuvo asociado a las precipitaciones acumuladas en la cuenca del río Iguazú. El aporte de agua desde distintos sectores ubicados aguas arriba repercutió directamente sobre el volumen que llegó al área de las Cataratas.
La situación fue seguida por los equipos técnicos encargados de la gestión y conservación del área protegida tanto del lado argentino como brasileño. Los especialistas mantuvieron un monitoreo permanente de la evolución del río ante las variaciones registradas durante las últimas horas.
En Brasil, el equipo técnico de Urbia+Cataratas, empresa responsable de la gestión turística del parque, junto con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), informó que continuaba evaluando en tiempo real el comportamiento del río Iguazú.
Los circuitos turísticos permanecieron habilitados
Pese al extraordinario volumen de agua, los principales circuitos turísticos continuaron funcionando con normalidad del lado argentino. Hasta el momento no fue necesario disponer cierres preventivos debido al incremento del caudal.
Permanecieron habilitados el Circuito Superior, Circuito Inferior, Sendero Verde, Sendero Macuco y el Tren Ecológico de la Selva, por lo que los visitantes pudieron recorrer los diferentes sectores del Parque Nacional Iguazú.
Del lado brasileño también permanecieron abiertos al público el sendero con vistas hacia la Garganta del Diablo, el Sendero de las Cataratas y las demás atracciones habilitadas dentro del área turística.
Monitorean la evolución del caudal
Los responsables de los parques continuaron siguiendo la evolución del río ante la posibilidad de nuevas modificaciones en el caudal. Las condiciones de funcionamiento de los circuitos dependen de las mediciones y evaluaciones de seguridad que realizan los equipos técnicos.
La crecida transformó nuevamente el paisaje de uno de los principales atractivos naturales de Argentina, donde el agua cayó con una fuerza considerablemente superior a la habitual sobre los cientos de saltos que conforman las Cataratas.
Con un pico de 8,37 millones de litros por segundo, las Cataratas del Iguazú atravesaron así una de las jornadas de mayor caudal reciente, mientras las autoridades mantuvieron el monitoreo de la situación y la actividad turística continuó desarrollándose con normalidad.