MasterChef Celebrity confirmó ocho participantes y tendrá cambios en el jurado

MasterChef Celebrity confirmó a sus primeros ocho participantes para la nueva temporada que emitirá Telefe y que volverá a contar con Wanda Nara como conductora. La producción comenzó a revelar los nombres de las celebridades que competirán en las cocinas del reality.

La nueva edición también tendrá una modificación importante en el jurado. Donato de Santis dejó su lugar luego de comunicar, durante la final de la temporada anterior, que consideraba cumplido su ciclo dentro del programa.

Su reemplazante será Maru Botana, quien ya había participado como invitada en ediciones anteriores. De esta manera, integrará el jurado junto a Damián Betular y Germán Martitegui.

Los ocho participantes confirmados de MasterChef Celebrity

A través de la cuenta oficial de MasterChef Argentina en Instagram comenzaron a anunciarse, uno por uno, los famosos que formarán parte de la competencia. Hasta el momento fueron confirmadas ocho figuras provenientes de la música, la televisión, el periodismo y las redes sociales.

Uno de los nombres es L-Gante. El cantante de RKT se incorporará al certamen para poner a prueba sus habilidades culinarias y volverá a compartir un proyecto televisivo encabezado por Wanda Nara.

También fue confirmado Luck Ra. El cantante cordobés ya tuvo una experiencia dentro del programa durante la edición anterior, cuando participó como invitado para ayudar a La Joaqui, quien entonces era su pareja.

Lizy Tagliani y China Ansa se suman al reality

Otra de las figuras anunciadas es Lizy Tagliani, quien se prepara para finalizar su participación en el musical Annie. La actriz y humorista reconoció que llegará al programa con conocimientos básicos de cocina.

“Estoy muy, pero muy contenta con la participación. No sé cocinar mucho, solo lo básico: hacer guisos, fideos con manteca, salchichas. Pero voy a aprender”, adelantó Tagliani sobre su participación en el ciclo.

La periodista y conductora China Ansa también tendrá su lugar en la competencia. La integrante de Telefe será otra de las participantes que deberá enfrentar las diferentes pruebas propuestas por el jurado.

Julieta Poggio y Grego Rossello, de las redes a la cocina

Julieta Poggio fue otro de los nombres confirmados. La exparticipante de Gran Hermano, influencer, bailarina, actriz y modelo buscará mostrar una nueva faceta al incorporarse a la competencia gastronómica.

A la lista se sumó Grego Rossello, quien durante la temporada anterior estuvo vinculado al programa desde el streaming de Telefe. Esta vez pasará directamente a las cocinas como participante.

Rossello reconoció que comenzó a prepararse para el desafío y describió sus conocimientos culinarios antes de ingresar: “Soy horrible en la cocina, no sé hacer un huevo revuelto, pero estoy estudiando todos los días”.

Edith Hermida y Karina Mazzocco completan la lista

Edith Hermida, conductora de Bendita, también aceptó la propuesta y se incorporará como participante. Según se adelantó, llegará al certamen con experiencia en la cocina.

La octava figura confirmada hasta el momento es Karina Mazzocco. La conductora se sumará al reality después de la finalización de A la tarde, el programa que encabezaba en América TV.

“¡Luz, cámara, a cocinar!”, expresó Mazzocco al celebrar públicamente su incorporación. Así, MasterChef Celebrity ya cuenta con L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rossello, Edith Hermida y Karina Mazzocco entre sus participantes confirmados.