Hay dos paranaenses entre los cuatro entrerrianos que ganaron más de $12 millones en el Quini 6

Cuatro entrerrianos ganaron más de 12 millones en el Quini 6

Cuatro apostadores de la provincia de Entre Ríos ganaron más de 12 millones de pesos en el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles, bajo la modalidad Siempre Sale.

Desde al IAFAS confirmaron a Elonce que los ganadores son de Paraná, Gualeguaychú y Nogoyá y las boletas se confeccionaron en las agencias Nº 12 y 922 de la capital entrerriana; la Agencia Nº 218 de Gualeguaychú y la Nº 1194 de Nogoyá.

Cada uno de los afortunados se hizo acreedor de $12.490.945,20. Además de los entrerrianos, hubo 26 ganadores con cinco aciertos de Santa Fe (7), Capital Federal (2), San Luis (2), Buenos Aires (12), Córdoba (1), Formosa (1) y Mendoza (1).

Los otros resultados del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 00-45-10-26-05-22. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.491.566.026.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 16-22-03-02-44-24. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.851.144.498.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 14-34-07-02-38-25. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.409.790.928.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 38-31-10-05-02-08. Hubo 30 ganadores con cinco aciertos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 853 ganadores y cada uno percibirá $234.466,59.

De esta manera, en el próximo sorteo que se realizará el próximo domingo, en total, habrá en juego 12.000 millones de pesos. Elonce.com