Quini 6: la agencia que vendió casi $370 millones y volvió a celebrar tras 10 años en Gualeguay

El premio de Quini 6 de casi 370 millones de pesos que tuvo como ganador a un apostador de Gualeguay volvió a poner a la Agencia 51 en el centro de una historia marcada por la suerte. El comercio, que funciona desde hace 47 años y atravesó distintas generaciones de una misma familia, había entregado otro premio de gran importancia una década atrás.

Hilda Valderraín y María Belén Lose, responsables de la agencia ubicada en Castares 83, entre San Antonio y San Martín, hablaron con Elonce después de conocerse la noticia. La alegría seguía intacta mientras clientes habituales se acercaban al local para felicitarlas y, de paso, volver a probar suerte.

“Nosotros felices. Es muy emocionante para un agenciero”, expresó Hilda sobre las primeras horas después del sorteo. La confirmación había llegado durante la noche: “A mí me avisaron anoche que habían escuchado el sorteo y, bueno, fue algo hermoso”.

El misterio sobre quién ganó el Quini 6

Una de las principales incógnitas fue la identidad de la persona que realizó la apuesta ganadora. Las agencieras aseguraron que no sabían quién había comprado el ticket y explicaron que la combinación premiada tampoco coincidía con las jugadas fijas que tenían registradas entre sus clientes habituales.

“En estos casos de premios millonarios, la gente se va directo a Paraná para cobrarlo”, explicó Valderraín. Luego agregó: “Nosotros tenemos fijas, pero no está dentro de los nuestros, así que debe haber sido otra persona al pasar o que puede venir siempre, pero que no tenía acá los números”.

El apostador había acertado los seis números de la modalidad Siempre Sale. El premio alcanzó casi los 370 millones de pesos, aunque desde la agencia aclararon que la cifra que finalmente recibiría el ganador sería menor por los descuentos correspondientes. “En realidad, con el descuento, son 264 millones”, precisaron durante la entrevista con Elonce.

Una agencia familiar que abrió sus puertas en 1979

Más allá del monto extraordinario, el premio recuperó una historia que comenzó hace casi medio siglo. La Agencia 51 abrió en 1979 y desde entonces permaneció vinculada a la misma familia. Hilda recordó que la actividad comenzó con su padre y luego continuó con su madre hasta quedar finalmente bajo su responsabilidad.

“Está desde el año 79, que se la dieron a mi padre. Y bueno, después la tuvo mi madre, ahora la tengo yo, que soy Hilda”, relató. En esos 47 años de actividad, el local entregó numerosos premios, aunque pocos alcanzaron una cifra comparable con la conocida esta semana.

“Este está entre los más importantes. Ya dimos hace 10 años otro premio importante también”, recordó. Y agregó que durante ese período hubo otros ganadores: “Otros premios que no son de esta magnitud, pero buenos también”.

Diez años después, la suerte volvió a tocar la puerta

Habían transcurrido precisamente diez años desde aquel último gran premio cuando el teléfono volvió a traer una noticia extraordinaria. Desde las primeras horas del día comenzaron a llegar mensajes y felicitaciones, mientras algunos de los clientes históricos optaron por una manera particular de celebrar: regresar al mostrador y realizar otra apuesta.

“Recibimos mensajes desde temprano saludando a la gente. Tenemos muchos clientes fijos y otros que son del paso, pero los fijos ya han pasado a saludarnos y, bueno, probando la suerte también de vuelta”, relató Hilda.

La expectativa generada por el premio también reflejó el lugar que ocupa el Quini 6 entre quienes concurren habitualmente al comercio. Según explicaron las agencieras, los días de sorteo modifican por completo el movimiento habitual del local. “Los días miércoles y sábados lo que explota es el Quini 6”, describieron.

“Para nosotros es una felicidad tremenda”

Aunque otros juegos mantienen una clientela constante, el Quini 6 concentra una actividad especialmente intensa en las jornadas previas a cada sorteo. “Hay otros juegos, sí, como la Quiniela, la Tómbola, que también tienen mucha gente que la sigue, pero el Quini en sus días, ya te digo, explota”, explicó Hilda.

Para quienes trabajan detrás del mostrador, entregar un premio de semejante dimensión significó algo más que haber procesado una apuesta acertada. “Para nosotros es una felicidad tremenda dar este tipo de premios, obviamente”, resumió la agenciera.

Esa relación con los apostadores quedó reflejada durante la mañana posterior al sorteo. Entre las personas que llegaron a la Agencia 51 apareció una mujer con una historia particular: su familia también había ganado allí años atrás y aquel dinero les permitió concretar mejoras importantes en su vivienda.

Una clienta regresó para recordar otro premio

“Hoy vino una señora que estuvo en una entrevista que nos hicieron y ella estaba escuchando la radio. Dice que se vino para salir en la nota y decir que el marido de ella, había sacado también un premio importante, no de esta magnitud, pero importante”, contó Hilda.

Según recordó, aquel premio había tenido un impacto concreto en la vida familiar de esa clienta. “Les había ayudado a arreglar la casa”, señaló. Años después, la mujer decidió regresar y apostar nuevamente en el mismo lugar. “Volvió a jugar aquí porque dice que es la agencia de la suerte, la 51”, relató a Elonce.

La anécdota resumió el clima que se vivió en el comercio después de conocerse el nuevo ganador. Entre felicitaciones, recuerdos y apuestas, la noticia también renovó una tradición construida durante décadas alrededor de un mostrador que pasó de padres a hijos.

La celebración detrás del mostrador

Hilda y María Belén compartieron además el reconocimiento con Angélica Gómez, quien forma parte desde hace años de la vida cotidiana del establecimiento. “Angélica nos acompaña. Ella está todas las mañanas acá. Angélica Gómez, ella es nuestra empleada de toda la vida”, destacaron.

“Estamos acá las tres siempre brindándole atención, todo positivo con la gente, muy buena onda, que es lo que más nos interesa y que se sientan cómodos y respetados por nosotros”, expresaron al referirse al vínculo construido con sus clientes.

Mientras tanto, la pregunta que despertó el premio continuó sin respuesta: nadie en la Agencia 51 podía asegurar quién tenía en sus manos el ticket millonario. Para Hilda Valderraín y María Belén Lose, sin embargo, la celebración ya había comenzado. Diez años después de su último gran premio, el histórico comercio familiar de Gualeguay volvió a quedar asociado a una combinación de seis números que cambió la vida de un apostador.