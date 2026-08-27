Renovaron el alerta para Entre Ríos: se esperan lluvias, granizo y ráfagas intensas

Pronóstico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves una alerta amarilla por tormentas que comprende a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según informó el organismo, el área será afectada durante la mañana del viernes por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y frecuente actividad eléctrica.

En cuanto a las lluvias, se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque el SMN advirtió que esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas alcanzadas por la alerta.

Cómo estará el tiempo en Paraná

Para este jueves 27, el organismo prevé en Paraná una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 22°C. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% durante las distintas franjas de la jornada.

Las condiciones se volverán más inestables durante la madrugada y la mañana del viernes 28, cuando la probabilidad de tormentas ascenderá a entre 40% y 70%. La temperatura oscilará entre los 11 y los 21 grados.

Otro aspecto para tener en cuenta será el viento: durante el viernes se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h en Paraná. Hacia la tarde comenzarán a mejorar las condiciones y la probabilidad de precipitaciones descenderá al 0%.

Mejorará durante el fin de semana

Para el sábado 29, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado, con apenas entre 0% y 10% de probabilidad de precipitaciones. La mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 20°C.

El domingo 30 continuará el buen tiempo, sin lluvias previstas y con temperaturas de entre 11 y 18 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la jornada.

La estabilidad se extenderá durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes se esperan entre 12 y 21 grados, mientras que el martes la mínima descenderá hasta los 10°C, sin precipitaciones previstas.