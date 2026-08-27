Docentes inician un paro de 48 horas: adhieren AGMER y AMET

Docentes nucleados en los gremios AGMER y AMET realizan un paro de 48 horas en reclamo de una recomposición salarial y la convocatoria a paritarias.
Docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) comienzan este jueves con un paro de 48 horas para seguir reclamando por una recomposición salarial y la convocatoria a paritarias.
Al realizar la convocatoria a la medida de fuerza, la Comisión Directiva Central de AGMER sostuvo que los trabajadores de la educación atraviesan una “profunda crisis económica” y cuestionó la evolución de los salarios frente a la inflación.
“La docencia necesita respuestas, no discursos. Recomposición salarial ya. Paritaria urgente”, planteó AGMER al fundamentar la convocatoria a la huelga.
Según los cálculos difundidos por el sindicato, la pérdida salarial frente a la inflación alcanzó el 16,1% si se toma como referencia el período comprendido entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Se trata de cifras aportadas por el gremio en el marco del conflicto y utilizadas para fundamentar el reclamo de reapertura de la negociación.
AGMER también cuestionó los últimos incrementos otorgados y aseguró que el aumento aplicado en julio fue del 3%. “No hay otro aumento con haberes de agosto y en lo que va del año sólo un 6,6% con una inflación del 22,7%”, sostuvo la entidad gremial.
Ante ese escenario, el sindicato consideró “urgente una recomposición salarial real” que permita recuperar poder adquisitivo y señaló que el paro de 48 horas buscará expresar “el reclamo y la necesidad de respuestas concretas”.
Reclamo por montos no remunerativos y jubilaciones
Además de solicitar una nueva negociación salarial, AGMER pidió avanzar en un proceso de incorporación al básico de sumas actualmente no remunerativas.
Desde el gremio argumentaron que esos conceptos repercuten sobre los trabajadores jubilados, la obra social provincial y el sistema previsional. “El salario docente debe discutirse en el ámbito correspondiente, con propuestas que permitan recuperar lo perdido frente a la inflación”, manifestaron.
En el comunicado también expresaron críticas hacia el gobierno provincial por las políticas implementadas en materia de salud, jubilaciones y comedores escolares, entre otros aspectos.
“El paro de 48 horas expresa el reclamo y la necesidad de respuestas concretas”, concluyó AGMER al anunciar la medida.
La medida fue definida por el Congreso Extraordinario de Delegados y se llevará adelante en conjunto con los demás gremios que integran el Frente Salarial Docente.
Por su parte, desde AMET señalaron que el principal reclamo es una recomposición salarial urgente que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente al avance de la inflación.
“Ratificamos el reclamo sostenido de lograr una recomposición salarial que realmente iguale la pérdida del poder adquisitivo del salario frente al proceso inflacionario”, expresaron desde el gremio de docentes técnicos.