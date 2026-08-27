Le depositaron $500.000 “por error”, se negó a devolverlos a otra cuenta y terminó amenazado

Un entrerriano recibió una transferencia de $500.000 supuestamente realizada “por error” y quienes reclamaron el dinero le exigieron que lo devolviera a una cuenta bancaria diferente de aquella desde la cual había sido enviado. El hombre advirtió la irregularidad, se negó a realizar la operación y posteriormente recibió amenazas y fue acusado públicamente en redes sociales.

El episodio ocurrió en Urdinarrain y tuvo como protagonista a Daniel Schmer, quien relató que todo comenzó un sábado mientras cortaba el pasto en su vivienda. En ese momento recibió una llamada telefónica en la que una persona le comunicó que había depositado equivocadamente medio millón de pesos en su cuenta.

Ante el llamado, Schmer ingresó a la aplicación de su banco y comprobó que los $500.000 efectivamente habían sido acreditados. Sin embargo, al avanzar la conversación surgió una situación que despertó sus sospechas: le pidieron que no enviara el dinero nuevamente hacia la cuenta de origen, sino que hiciera una transferencia hacia otro CBU.

La diferencia entre las cuentas despertó sus sospechas

El vecino detectó además otra inconsistencia. Según relató, la persona que mantenía la conversación telefónica parecía tener alrededor de 20 años, mientras que al verificar los datos vinculados con el CUIT de la cuenta desde la cual habían llegado los $500.000 constató que correspondía a una persona de más de 60 años.

Frente a esas diferencias y a la insistencia para resolver la situación inmediatamente, decidió no efectuar ninguna transferencia por su cuenta. En cambio, resolvió esperar hasta el siguiente día hábil y concurrir personalmente al Banco Nación para informar lo sucedido.

“Tomamos la decisión de no hacer absolutamente nada en conjunto y por supuesto le contesté que me presentaría el lunes en el Banco Nación para que la entidad, de manera oficial y por sus propios canales, realice la reversión de este dinero”, relató Schmer a Radio Cristal.

“Querían que yo se lo devuelva a otra cuenta”

El hombre destacó que la solicitud de enviar el dinero hacia una cuenta diferente terminó de encender sus alarmas. “Ellos querían que yo se lo devuelva a otra cuenta... ahí fue donde más me llamó la atención”, explicó.

Tras negarse a realizar la operación y bloquear los números desde los cuales se comunicaban, la situación escaló. De acuerdo con su relato, comenzó a recibir mensajes amenazantes desde diferentes líneas telefónicas correspondientes a distintos puntos del país.

Posteriormente, utilizaron fotografías personales del hombre y de sus oficinas para realizar publicaciones en un grupo local de compraventa de Facebook. Allí lo acusaban de haberse quedado con dinero que no le correspondía.

Radicó una denuncia por lo ocurrido

Ante esa situación, Schmer fue asesorado por un familiar abogado penalista y radicó una denuncia en la comisaría. También se comunicó con el administrador del grupo de Facebook donde habían aparecido las publicaciones, que finalmente fueron eliminadas.

La maniobra descripta consiste en intentar utilizar la cuenta de una tercera persona como intermediaria entre una transferencia inicial y otra cuenta bancaria. En este caso, la principal señal de alerta fue precisamente que quienes reclamaban los $500.000 no pretendían que fueran devueltos hacia la cuenta desde donde habían salido, sino que solicitaban enviarlos a un destino diferente.

El episodio ocurrió además durante un fin de semana. Ante las dudas, el vecino optó por conservar el dinero sin efectuar movimientos y esperar la apertura del banco para gestionar la situación mediante los canales formales de la entidad.

Qué hacer ante una transferencia desconocida

Entre las recomendaciones difundidas a partir del caso se indicó no transferir por cuenta propia el dinero recibido, especialmente cuando quien reclama solicita enviarlo a una cuenta distinta. También se aconsejó recurrir directamente a la entidad bancaria para gestionar la situación por los canales oficiales.

Asimismo, ante presiones o amenazas, se recomendó conservar capturas de las conversaciones, números telefónicos y comprobantes vinculados con las operaciones, además de realizar la denuncia correspondiente ante la Policía o la Fiscalía.

En el caso de Schmer, su decisión fue esperar hasta el primer día hábil para presentarse ante el banco y dejar constancia de la acreditación de origen desconocido, sin realizar ninguna nueva transferencia pese a la insistencia que recibió.