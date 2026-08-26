Víctima de estafa relató como cayó en la trampa de transferencias falsas para alertar a otros comerciantes

Una estafa con falsas transferencias provocó un perjuicio de unos $400.000 a un comerciante de Crespo, luego de que un supuesto cliente se llevara numerosas prendas tras exhibir en su teléfono un comprobante de pago que aparentaba ser legítimo. El dinero nunca ingresó a la cuenta y, cuando el vendedor advirtió la maniobra, el hombre ya había escapado del lugar.

El damnificado, identificado como Juan Pablo, explicó a FM Estación Plus que el engaño no se concretó de manera improvisada, sino que comenzó varios días antes. El supuesto comprador había visitado previamente el comercio, ubicado en la zona céntrica, preguntó precios y manifestó que buscaba ropa para sus hijos. Durante esa primera visita, según recordó el comerciante, fotografió los alias bancarios exhibidos en el negocio.

“En nuestro caso, se terminó concretando en una secuencia de tres días”, relató Juan Pablo. El comerciante recordó que el hombre tomó un jean para fotografiarlo y, en ese momento, “hace el celular para el costado y le saca foto a los Alias”. Si bien la situación le resultó extraña, en ese momento no sospechó que podía tratarse de la preparación de una estafa.

Regresó minutos antes del cierre

El hombre volvió al comercio al día siguiente, alrededor de las 19:55, apenas cinco minutos antes del cierre. Allí comenzó a seleccionar diferentes prendas hasta completar inicialmente una compra por $210.000. Al momento de pagar, aseguró que utilizaba una cuenta del Banco Galicia y argumentó que una actualización de la aplicación estaba demorando la transferencia.

Juan Pablo le ofreció conectarse a la red WiFi del local para facilitar la operación, pero el supuesto cliente rechazó la alternativa y dijo que regresaría a la mañana siguiente. Para entonces, las prendas ya estaban seleccionadas y embolsadas. El sábado, cerca de las 10:30, el hombre volvió y decidió incorporar más productos.

“Cerró la compra en $400.000, incluso le hacía un descuento porque eran muchas las prendas que estaba llevando”, contó el comerciante. La magnitud de la operación no despertó inicialmente sospechas debido a que el comprador ya había visitado el establecimiento durante los dos días anteriores y había construido una apariencia de confianza.

Mostró un comprobante, pero el dinero nunca llegó

Al momento de concretar el pago, el hombre realizó supuestamente la transferencia a uno de los alias que había fotografiado durante su primera visita. Juan Pablo señaló que en el negocio tenían tres cuentas exhibidas y que dos de ellas correspondían a movimientos que eran informados a su madre.

“Me había pagado supuestamente al Alias de Mercado Pago, me muestra el comprobante de transferencia exitosa del Banco Galicia, a nombre de mi mamá, todo correcto”, recordó. Sin embargo, antes de entregar definitivamente la mercadería, decidió comunicarse para verificar la acreditación.

La respuesta confirmó que el dinero no había ingresado. “Le digo que voy a llamar a mi mamá para corroborar y ella me responde que no le había ingresado nada, pero en esa breve conversación, el cliente se fue. Salgo afuera del negocio, habrán pasado 5 segundos y no estaba más”, relató.

Las cámaras registraron la huida

Durante sus visitas, el supuesto comprador se había presentado como una persona que recientemente se había radicado en Crespo junto a su familia. “Me había dicho que hace un año se había venido con la familia a vivir acá, que era de Buenos Aires supuestamente. Pero en verdad, nadie lo conoce”, explicó Juan Pablo, quien estimó que el hombre tendría alrededor de 40 años.

Tras advertir el engaño, el comerciante solicitó las grabaciones de cámaras pertenecientes a otro establecimiento ubicado a pocos metros. Las imágenes permitieron comprobar el comportamiento del sospechoso inmediatamente después de abandonar el negocio.

“Le pedí inmediatamente las cámaras de seguridad al comercio que está a dos locales del mío, y a los 10 minutos me pasó las imágenes, que es cuando puedo ver que ni bien salió del local el señor, se fue corriendo”, sostuvo. Posteriormente realizó la denuncia correspondiente y quedó a la espera de novedades sobre la investigación.

El comerciante alertó a otros negocios

Tras sufrir la estafa, Juan Pablo decidió hacer público el caso para advertir a otros comerciantes sobre este tipo de maniobras. Consideró que el delincuente habría actuado con planificación, ya que eligió momentos con poca circulación y habría obtenido previamente información necesaria para confeccionar el supuesto comprobante.

“Calculo que ese hombre está experimentado en esto, no vino cuando había más movimiento, sino al cierre. Hay que estar muy atentos. Cuesta mucho trabajo poder hacerse de mercadería, fue un monto bastante elevado y la verdad, que duele”, manifestó.

Asimismo, reconoció que la expectativa de concretar una venta importante hizo que algunos indicios pasaran inadvertidos. “Yo estaba enfocado en que estaba teniendo una buena venta, feliz, y no le di mucha importancia a detalles que después recordé. Se aprovechó y pasó lo que pasó”, lamentó.

Casos similares terminaron con dos detenidos

La modalidad de las falsas transferencias también fue detectada recientemente en otros puntos de Entre Ríos. Una investigación de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Nogoyá permitió avanzar sobre hechos similares ocurridos en comercios de Hernández y Viale.

En el marco de esa investigación se realizaron allanamientos en Paraná y fueron detenidos dos hombres de 26 y 36 años. Los procedimientos también permitieron concretar secuestros vinculados a la causa.

Ante la reiteración de casos, la experiencia del comerciante de Crespo volvió a poner el foco sobre la necesidad de comprobar que el dinero se encuentre efectivamente acreditado antes de entregar mercadería. El damnificado buscó que su testimonio sirviera como advertencia para evitar que otros negocios resultaran afectados por maniobras similares.