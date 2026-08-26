El youtuber que muestra el lado menos conocido de Paraná y las historias de quienes viven en la calle

REDACCIÓN ELONCE
Dimas Casas, creador de Los Blogs de Dimas, recorrió trenes abandonados, barrios y espacios utilizados como refugios por personas en situación de calle. En diálogo con Elonce, explicó cómo realizó sus videos y qué historias encontró.
El creador de contenidos Dimas Casas recorrió lugares poco conocidos de Paraná para registrar historias vinculadas con personas en situación de calle, barrios populares y sectores que habitualmente quedaron fuera de los recorridos cotidianos. El autor de Los Vlogs de Dimas dialogó con Elonce sobre sus producciones, los riesgos que enfrentó y las situaciones que encontró detrás de la cámara.
Uno de sus últimos trabajos mostró el sector posterior de la estación ferroviaria, donde permanecían formaciones abandonadas. En las imágenes registró el interior de los vagones y encontró colchones y diferentes elementos utilizados por personas que buscaban resguardarse del frío. Sus recorridos también alcanzaron otros puntos de Paraná y sectores de Santa Fe.
Casas contó que comenzó a producir contenidos unos cuatro años atrás, aunque señaló que su trabajo comenzó a alcanzar una audiencia mayor durante los últimos dos. No cursó estudios vinculados con comunicación audiovisual y se definió como autodidacta. “Trato de mostrar por ahí algunas realidades que son poco conocidas o algunos lados B, digamos, o no turísticos. Es lo que me parece interesante”, explicó a Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.
La cámara como herramienta para registrar otras realidades
Una característica de sus producciones fue el contacto directo con las personas que encontró durante sus recorridos. Según relató, conseguir esos testimonios no siempre resultó sencillo debido a la desconfianza que generaba la presencia de una cámara. “Por lo general, son un poco reacios a las cámaras. Ven una cámara y piensan que sos policía o que venís a sacarles algo o a mandarlos en cana, como ellos dicen”, indicó.
Parte de su contenido generó cuestionamientos porque mostró situaciones relacionadas con el consumo de drogas, delincuencia y otras problemáticas sociales. Casas diferenció el registro de esas escenas de una reivindicación de las conductas observadas. “Tuve mucha controversia con esto porque algunos me decían: ‘¿Estás romantizando la droga o la pobreza?’. Yo en realidad estoy documentando una realidad que muchos desconocen o que gente que vive en determinada zona de la ciudad no sabe que existe o la ignora”, sostuvo.
“Antes de los videos pongo un disclaimer de que no apoyo ni avalo ninguna de esas conductas, pero sí muestro la realidad. Yo voy a un barrio y hay drogas, hay armas, hay delincuencia, hay hasta prostitución; hay un montón de cosas que se documentan, pero no es que romantizo nada”, agregó durante la entrevista.
Las historias que encontró durante los recorridos
El creador de contenidos recordó algunas situaciones que lo marcaron. Aseguró que durante sus recorridos observó armas de fuego de alto calibre, consumo de drogas y familias atravesadas por distintas situaciones sociales en El Volcadero, el basural a cielo abierto de la ciudad. También mencionó el caso de un veterano de Malvinas que se encontraba en situación de calle y testimonios de personas que habían perdido sus viviendas.
“Todos te cuentan la misma historia: no me alcanza”, resumió sobre algunos de los relatos que recogió. Incluso recordó el testimonio de un hombre con quien conversó acerca del consumo de alcohol y otras sustancias entre quienes vivían en la vía pública. Según reconstruyó Casas, esa persona le manifestó que en algunos casos el consumo funcionaba como una forma de evadirse de la situación que atravesaban.
Sus registros también mostraron las condiciones de los espacios utilizados para pasar la noche. En uno de sus recorridos encontró personas que se refugiaban dentro de una estructura similar a un conducto, mientras que en barrio Maccarone observó un colchón colocado debajo de un puente. “He visto gente viviendo en todos lados”, señaló.
Los riesgos detrás de los videos
Casas explicó a Elonce que sus recorridos no estuvieron exentos de situaciones de riesgo. Si bien afirmó que no definía como “miedo” la sensación que experimentaba durante las grabaciones, sostuvo que permanecía atento y tomaba recaudos. En algunas oportunidades estuvo acompañado por personas de los lugares que visitó y en otras ingresó solo.
“Me he grabado videos en los que estoy totalmente solo, en un barrio que no conozco, y trato de manejar la situación”, relató. También recordó episodios en los que debió retirarse ante reacciones de personas que desconfiaron de la cámara y creyeron que podía estar relacionado con alguna investigación policial.
“Una vez en Santa Fe nos pasó con otro colega que nos corrieron”, contó. Además, señaló que atravesó situaciones similares en Paraná, entre ellas episodios en los que les arrojaron objetos mientras realizaban grabaciones. Pese a esas experiencias, continuó desarrollando recorridos vinculados con el contenido urbano.
Las diferencias que observó entre Paraná y Santa Fe
El youtuber también produjo distintos videos en Santa Fe y, desde su experiencia personal, señaló diferencias entre las situaciones que encontró en ambas capitales. “En Santa Fe es un poquito más, no sé si peor es la palabra, pero es como más profundo el tema, sobre todo del narcotráfico y el sicariato”, expresó.
Sobre Paraná, sostuvo que durante sus recorridos encontró principalmente situaciones relacionadas con consumo, pobreza y personas sin vivienda. Aclaró, sin embargo, que esas problemáticas no necesariamente estuvieron relacionadas en todos los casos y que sus apreciaciones surgieron exclusivamente de las experiencias que registró.
Otro aspecto abordado durante la entrevista fue la situación de los refugios para personas sin techo. Casas evitó realizar afirmaciones generales y se limitó a reconstruir los testimonios que había recibido. Entre otras situaciones, mencionó conflictos entre personas que se conocían previamente de la calle y dificultades de convivencia dentro de esos espacios.
Un proyecto que comenzó hace cuatro años
A sus 31 años, Dimas Casas sostuvo que buscó construir un contenido centrado principalmente en escenarios urbanos y lugares que habitualmente no aparecían en los circuitos turísticos. Además de las historias sociales, sus producciones incluyeron recorridos relacionados con fútbol, canchas, hinchadas y diferentes expresiones de la vida cotidiana.
Su trabajo pudo encontrarse en YouTube bajo el nombre Los Vlogs de Dimas, mientras que en Instagram utilizó su nombre, Dimas Casas. Durante la entrevista adelantó que proyectaba viajar nuevamente a Buenos Aires para grabar contenidos junto con otros creadores.
“Mezclo un poco de lo que es contenido urbano, un poco de todo lo que me gusta. Un poco de las barras, la cancha, el fútbol con lo que es la calle”, sintetizó. De esa manera, sus producciones buscaron documentar espacios, personajes e historias que encontró durante sus recorridos por Paraná y otras ciudades.