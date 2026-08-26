Entre Ríos lanzó créditos hipotecarios de hasta $100 millones para empleados públicos: cómo acceder

El Gobierno provincial presentó créditos hipotecarios para empleados públicos de Entre Ríos, destinados a trabajadores de planta permanente que busquen adquirir una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. La línea permitirá solicitar hasta 100 millones de pesos, financiará hasta el 75% del valor de la propiedad y tendrá una tasa del 6% anual más UVA, con un cupo inicial de 20.000 millones de pesos.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la presentación acompañado por los presidente y vice del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals y Pablo Omarini, respectivamente, y el gerente corporativo del Grupo Petersen-Banco de Entre Ríos, Hernán González Viberti.

Según explicaron durante el anuncio, podrán solicitar el préstamo empleados públicos provinciales de planta permanente que acrediten al menos 12 meses de antigüedad y no posean una propiedad a su nombre. Además, podrán sumar ingresos de cotitulares para alcanzar los requisitos establecidos.

Créditos de hasta $100 millones

Frigerio sostuvo que la nueva herramienta se incorporó a la política habitacional de la provincia y destacó las condiciones financieras alcanzadas mediante el aporte conjunto del Estado y el Banco de Entre Ríos.

“Estamos hablando de un préstamo que llega hasta los 100 millones de pesos y que tiene una tasa hoy del 6% anual”, señaló el mandatario.

Desde el IAPV precisaron posteriormente que la tasa será del 6% más UVA para la compra de una vivienda familiar y permanente dentro del territorio entrerriano.

La cuota tendrá un límite sobre los ingresos

Uno de los puntos destacados durante la presentación fue el porcentaje máximo que podrá representar la cuota dentro de los ingresos del solicitante.

“El préstamo solo toma hasta el 30% del ingreso de los trabajadores”, explicó Frigerio.

El gobernador agregó que se buscó que el compromiso mensual estuviera por debajo de lo que una familia destinaba al alquiler de una propiedad de características similares. “Nosotros nos ocupamos en que esta cuota sea menor en promedio a los alquileres que se vienen pagando”, afirmó.

Subsidio para reducir la tasa

El esquema contemplará un aporte del IAPV para subsidiar parte de la tasa y otro esfuerzo financiero por parte del banco.

Frigerio señaló que el Estado provincial subsidiará aproximadamente dos puntos, mientras que la entidad financiera aportará una reducción cercana a otro punto.

“Estamos subsidiando cerca de dos puntos y el banco prácticamente otro punto más para poder lograr que más entrerrianos puedan acceder al crédito hipotecario”, explicó.

Créditos hipotecarios para empleados públicos de Entre Ríos

Una cuota alrededor de $140.000 menor

Omarini explicó que el subsidio tendrá impacto tanto sobre el monto de la cuota como sobre los ingresos necesarios para poder calificar.

Según detalló, el esquema permitiría que la cuota afrontada por el trabajador fuera alrededor de un 20% menor respecto de las condiciones sin ese aporte.

En términos concretos, señaló que la incidencia sería de aproximadamente 140.000 pesos menos en la cuota mensual, de acuerdo con los cálculos presentados durante el lanzamiento.

Qué ingresos se necesitarán

El vicepresidente del IAPV precisó que el ingreso mínimo requerido para acceder a la línea será de aproximadamente 1,8 millones de pesos.

Según explicó, sin el esquema de subsidio la exigencia hubiera rondado los 2,4 millones de pesos. La diferencia permitió reducir en alrededor de medio millón de pesos el umbral de ingresos requerido.

Además, aclaró que no será obligatorio alcanzar individualmente esa cifra. “Pueden sumar ingresos también. Las personas que quieran aplicar van a poder sumar ingresos de cotitulares”, indicó.

Requisitos para solicitar el crédito

Durante la presentación se aclaró una confusión inicial respecto de la antigüedad laboral exigida. “Ser empleado de planta permanente con 12 meses de antigüedad mínima”, puntualizó Omarini.

Otro requisito será no poseer una propiedad, debido a que el programa tendrá como finalidad facilitar la adquisición de una vivienda única.

Financiarán hasta el 75% de la propiedad

El crédito podrá cubrir hasta el 75% del valor de la vivienda que pretenda adquirir el trabajador.

Desde el organismo provincial indicaron que habían realizado un relevamiento del mercado inmobiliario para analizar qué tipo de propiedades podían ser alcanzadas por el monto disponible.

“Ampliamente esta línea de crédito permite adquirir hoy una unidad de hasta tres dormitorios, no solo en la ciudad de Paraná, sino en toda la provincia de Entre Ríos”, manifestó Omarini.

Un cupo inicial para unos 300 créditos

El convenio firmado entre el Gobierno provincial, el IAPV y el Banco de Entre Ríos tendrá inicialmente un fondo de 20.000 millones de pesos.

“El cupo inicial que prevé este convenio que firmamos hoy es 20.000 millones de pesos. Lo aporta el Banco de Entre Ríos”, informó Omarini.

Según estimó, ese monto equivaldría inicialmente a alrededor de 300 créditos, tomando como referencia la unidad UVA. Las autoridades plantearon que se trataba de una primera etapa y que buscarían darle continuidad en función de su funcionamiento y demanda.

Cómo inscribirse para acceder

Los trabajadores interesados deberán comenzar el procedimiento mediante el sitio oficial del IAPV, donde se habilitará un acceso específico para la nueva línea hipotecaria.

En esa primera instancia, el organismo realizará una precalificación para comprobar que el solicitante sea empleado público provincial de planta permanente y que no tenga propiedades registradas a su nombre.

Posteriormente, el interesado recibirá un correo electrónico de confirmación y el Banco de Entre Ríos se pondrá en contacto para continuar con el análisis crediticio.

El subsidio se aplicará automáticamente

Las autoridades aclararon que quienes finalmente obtengan el préstamo no deberán realizar trámites adicionales para percibir el subsidio provincial sobre la tasa.

“La gente directamente va a pagar la cuota con la tasa subsidiada, no tiene que hacer más nada. Nosotros nos ocupamos mes a mes de pagar ese componente de tasa”, explicó Omarini.

También se anunció que el Banco de Entre Ríos dispondrá de sus propios canales digitales para promocionar la línea y redireccionar a los interesados hacia el mismo formulario.

Harán un seguimiento de los créditos otorgados

El IAPV y la entidad financiera acordaron realizar un seguimiento periódico para conocer la cantidad de solicitudes, precalificaciones y préstamos concretados.

“No queremos que sea simplemente un anuncio, sino que realmente pueda funcionar”, sostuvo Omarini.

Para ello, anticipó que se elaborarán reportes periódicos que permitirán evaluar la evolución del programa y detectar eventuales dificultades durante la implementación.

Frigerio anticipó créditos para otros sectores

Durante la presentación, Frigerio también fue consultado sobre la posibilidad de extender programas de financiamiento habitacional hacia trabajadores que no pertenecieran a la administración provincial.

El gobernador recordó que ya se encontraba vigente el programa Raíces para construcción sobre terreno propio y señaló que analizaban otras alternativas. “Estamos analizando también lanzar otros subsidios a créditos para distintos sectores de la sociedad”, adelantó.

La política habitacional de la provincia

Frigerio enmarcó el lanzamiento en un cambio en la política provincial de viviendas y sostuvo que el acceso al crédito hipotecario debía complementar la construcción directa de unidades habitacionales.

También mencionó la finalización de más de 2.000 viviendas sociales que, según indicó, habían sido recibidas con diferentes grados de paralización al comienzo de su administración.

“La política habitacional tiene que ser una prioridad de todos los gobiernos”, expresó, y agregó que el objetivo era continuar trabajando con entidades financieras para ampliar el acceso al financiamiento destinado a la vivienda.

“Reemplazar el alquiler por la cuota”

El mandatario volvió a destacar el límite del 30% de los ingresos como mecanismo para establecer la capacidad de pago de los solicitantes frente a la actualización mediante UVA.

“Esta política pública está de alguna manera también con el objetivo de reemplazar el alquiler por la cuota”, sostuvo.

Según los cálculos presentados por el IAPV, la cuota inicial quedaría, en términos generales, por debajo del alquiler de una vivienda de características similares. Con un cupo inicial equivalente a unos 300 préstamos, la provincia puso en marcha la primera etapa de la nueva línea destinada específicamente a empleados públicos.