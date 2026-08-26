Diputados tratará la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y tratado de patentes

Con un temario amplio y ambicioso, el oficialismo alista sus armas con optimismo de cara a la maratónica sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras la oposición prepara una contraofensiva.

Tras el duro revés en el Senado como consecuencia de la rebelión de gobernadores cercanos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se movió rápido y bien: compró a precio de remate los servicios de aliados, al incluir en el temario proyectos de segundo orden de importancia, muchos de ellos de carácter meramente simbólico.

De esa forma, el oficialismo logra blindar el quórum para aprobar -a partir de las 12 del mediodía- los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación internacional de Patentes (PCT, según sus siglas en inglés).

En realidad, los votos para aprobar esas leyes ya estaban de antemano, pero algunos gobernadores van a poder decir en sus provincias que lograron arrancarle al Gobierno nacional leyes que benefician a sus comunidades locales.

La última incorporación al temario, a pedido del macrista Fernando de Andreis, es el proyecto de "Ley Joaquín", una iniciativa de la diputada kirchnerista Luciana Potenza que recibió el acompañamiento transversal de todos los bloques.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien este miércoles anunciaba la integración de su espacio a un nuevo bloque ("Argentina Federal", una reversión del extinto Innovación Federal) despojado de cualquier resabio del poder de Jorge Rovira, fue retribuido con la inclusión de un proyecto que rebaja el IVA a la fécula de la mandioca del 21 al 11,5%.

La medida tendrá un impacto fuerte en la economía provincial, que concentra el 80% de la producción de ese cultivo por las características de su clima y su suelo.

El resto de los proyectos de ley, en cambio, apenas tienen relevancia simbólica, como la declaración de capitales nacionales de distintas ciudades y provincias del país.

Allí emerge, por ejemplo, la declaración de la provincia de Tucumán como capital nacional de ecoturismo, de Santa Cruz como capital nacional de natación en aguas frías, de San Juan como capital nacional de la Educación, de un pueblo de Corrientes como la capital nacional de la ganadería de búfalos y de una localidad de Salta como capital nacional del cerdo negro.

Completan el rompecabezas la declaración del "Camino de Brochero", en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

La oposición más dura, ajena a este reparto de favores, madura una estrategia para golpear al oficialismo en su punto más débil: llevará al recinto la problemática del sobreendeudamiento de las familias y las magras pensiones por discapacidad.

Se trata de recrear narrativas que ya demostraron que le hacen mella al presidente Javier Milei, quien durante su incursión en la Bolsa de Comercio de Rosario recurrió a un fuerte tono discursivo para minimizar la morosidad.

El formato elegido por Unión por la Patria y sus aliados coyunturales para contragolpear al oficialismo será el pedido de apartamiento de reglamento para votar el emplazamiento de comisiones.

En ese sentido, se prevé una inconducente discusión reglamentaria sobre la mayoría necesaria para incluir sobre tablas la moción de apartamiento y luego su aprobación.

Más allá de esas cuentas estériles, la oposición no estaría en condiciones de alcanzar el número, pero sí le bastará para visibilizar problemas que incomodan y mucho al Gobierno.