Abrieron una convocatoria para jóvenes entrerrianos con una beca de formación en Estados Unidos

La FURP abrió la inscripción al Seminario País Federal para universitarios y graduados de hasta 30 años. Los seleccionados podrán competir por una beca para viajar a Estados Unidos en 2027.
La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) abrió la inscripción a la 40.ª edición del Seminario País Federal, un programa de formación para jóvenes de todas las provincias.
La selección incluirá un examen escrito, que se realizará simultáneamente en todo el país el 12 de septiembre de 2026, y entrevistas personales.
Quienes resulten seleccionados participarán de una semana de conferencias, debates y visitas institucionales en la Ciudad de Buenos Aires, del 25 al 31 de octubre. Allí abordarán temas de política, economía, justicia, comunicación y sociedad.
La convocatoria está dirigida a jóvenes que tengan hasta 30 años en abril de 2026 y sean graduados universitarios o estudiantes avanzados. Saber inglés no es excluyente.
Al finalizar el seminario, 15 participantes serán seleccionados para competir por una beca del Programa Junior USA, una experiencia de formación e intercambio en Estados Unidos en 2027.
A lo largo de sus décadas, la Fundación contó con referentes de la política, la justicia, los medios y negocios como: Juan Carlos Maqueda, Juan Manuel Urtubey, Juan Manuel Abal Medina, Felipe Solá, Marcos Peña, Sergio Massa, Daniel Hadad, Hugo Alconada Mon, Martin Lousteau y Eduardo Levy Yeyati, entre otros.
Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 11 de septiembre de 2026, día en el que la filial entrerriana realizará un tour con conferencias y debates en la Casa de Gobierno provincial, la Municipalidad de Paraná y medios de la ciudad.
Más información: Instagram @furp.er