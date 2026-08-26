 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad becas País Federal y USA 2027

Abrieron una convocatoria para jóvenes entrerrianos con una beca de formación en Estados Unidos

La FURP abrió la inscripción al Seminario País Federal para universitarios y graduados de hasta 30 años. Los seleccionados podrán competir por una beca para viajar a Estados Unidos en 2027.

26 de Agosto de 2026
Convocatoria para jóvenes entrerrianos
Convocatoria para jóvenes entrerrianos

La FURP abrió la inscripción al Seminario País Federal para universitarios y graduados de hasta 30 años. Los seleccionados podrán competir por una beca para viajar a Estados Unidos en 2027.

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) abrió la inscripción a la 40.ª edición del Seminario País Federal, un programa de formación para jóvenes de todas las provincias.

 

La selección incluirá un examen escrito, que se realizará simultáneamente en todo el país el 12 de septiembre de 2026, y entrevistas personales.

 

Quienes resulten seleccionados participarán de una semana de conferencias, debates y visitas institucionales en la Ciudad de Buenos Aires, del 25 al 31 de octubre. Allí abordarán temas de política, economía, justicia, comunicación y sociedad.

 

La convocatoria está dirigida a jóvenes que tengan hasta 30 años en abril de 2026 y sean graduados universitarios o estudiantes avanzados. Saber inglés no es excluyente.

 

Al finalizar el seminario, 15 participantes serán seleccionados para competir por una beca del Programa Junior USA, una experiencia de formación e intercambio en Estados Unidos en 2027.

 

A lo largo de sus décadas, la Fundación contó con referentes de la política, la justicia, los medios y negocios como: Juan Carlos Maqueda, Juan Manuel Urtubey, Juan Manuel Abal Medina, Felipe Solá, Marcos Peña, Sergio Massa, Daniel Hadad, Hugo Alconada Mon, Martin Lousteau y Eduardo Levy Yeyati, entre otros.

 

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 11 de septiembre de 2026, día en el que la filial entrerriana realizará un tour con conferencias y debates en la Casa de Gobierno provincial, la Municipalidad de Paraná y medios de la ciudad.

 

Más información: Instagram @furp.er

Temas:

FURP jóvenes entrerrianos becas Seminario País Federal estudiantes universitarios Graduados
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso