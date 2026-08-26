Brutal ataque a un chofer de Uber: lo noquearon y apuñalaron con un destornillador

Un conductor de Uber fue golpeado hasta perder el conocimiento y atacado con un destornillador durante un violento robo ocurrido en la madrugada del martes 25 de agosto en el departamento Rawson, provincia de San Juan.

Según denunció la víctima, dos hombres solicitaron un viaje en inmediaciones del cruce de Putaendo y La Troja. Los pasajeros abordaron el vehículo y pidieron ser trasladados hasta el barrio Neuquén, sin despertar inicialmente sospechas.

Cuando llegaron al destino indicado, uno de los ocupantes habría comenzado a golpear al chofer en el rostro hasta dejarlo inconsciente. El segundo sospechoso lo habría agredido con un destornillador y le provocó varias heridas en uno de sus brazos.

Los agresores escaparon con dinero y un celular

Después del ataque, los delincuentes se apoderaron de $140.000 en efectivo y del teléfono celular del trabajador. Luego abandonaron el lugar y escaparon antes de que la víctima pudiera pedir auxilio.

El conductor recuperó el conocimiento minutos después y acudió a los vecinos del barrio para solicitar ayuda. Posteriormente realizó la denuncia y relató cómo había comenzado el viaje que terminó con la violenta emboscada.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la gravedad de las lesiones ni precisaron si el conductor de Uber debió ser trasladado a un centro asistencial. Tampoco se difundieron datos sobre el vehículo utilizado durante el recorrido.

Buscan identificar a los atacantes

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, que ordenó las primeras medidas para reconstruir el recorrido y determinar la identidad de los dos sospechosos.

Entre las diligencias previstas se encuentran la ampliación de la declaración del chofer, la búsqueda de posibles testigos y el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del barrio Neuquén.

Las grabaciones podrían permitir establecer dónde descendieron los pasajeros, reconstruir sus movimientos posteriores al asalto y obtener imágenes de sus rostros o vestimenta. Los investigadores también deberán analizar los datos vinculados con la solicitud del viaje.

Por el momento no se informaron detenciones. La causa continúa abierta y la Fiscalía busca reunir elementos que permitan localizar a los responsables del ataque contra el conductor de Uber.