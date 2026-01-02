Moto Uber sufrió lesiones tras chocar con una camioneta y el pasajero huyó antes de que llegara la policía

Un accidente ocurrió en la intersección de las calles Gran Chaco y Urquiza de Paraná, cuando un motociclista fue arrastrado varios metros por una camioneta Ford Ranger. El joven conductor de la moto, identificado como Ismael Pérez, de 23 años, se desempeñaba como moto Uber y transitaba en su Zanella ZB de color azul. Tras el impacto con la camioneta, Pérez quedó tendido en el asfalto.

Personal de criminalística de la Policía de la Provincia está trabajando en el lugar para determinar con exactitud el punto del choque y las circunstancias que provocaron el arrastre de la moto. También se encuentra en la escena un equipo de la Comisaría Primera, que está recopilando los detalles del accidente para esclarecer lo sucedido.

Motociclista sufrió heridas tras chocar con una camioneta

Un pasajero fugitivo y la búsqueda de respuestas

Lo más sorprendente de este accidente es que, según las primeras informaciones, Pérez no estaba solo en su moto al momento del choque. Se afirma que llevaba un pasajero, quien, antes de la llegada de la policía, huyó del lugar, lo que complica aún más las investigaciones. La policía está trabajando para dar con la identidad de esta persona.