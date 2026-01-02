Murió la mujer que había resultado gravemente herida tras un choque en Villaguay

Murió una mujer de 47 años este viernes en el hospital de Concordia, luego de haber sufrido lesiones de carácter grave en un accidente de tránsito ocurrido en la jornada previa en Villaguay, en el que estuvieron involucrados una motocicleta y una camioneta.

La víctima fue identificada como Adriana Carolina Corbalán, oriunda del departamento Villaguay, quien permanecía internada en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, nosocomio al que había sido trasladada tras el siniestro debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Corbalán viajaba como acompañante en la motocicleta involucrada en el choque y, tras el impacto, fue asistida inicialmente en el Hospital Santa Rosa de Villaguay. Debido al cuadro clínico presentado, la paciente fue trasladada de inmediato al Masvernat, donde permaneció internada hasta que se confirmó su fallecimiento.

Desde la Departamental Villaguay se informó que se dio intervención al fiscal interviniente, quien manifestó que se comunicaría con la Departamental Concordia para coordinar la correspondiente autopsia y la posterior entrega del cuerpo a sus familiares.

Las actuaciones judiciales continuaron en curso para establecer las circunstancias del siniestro vial, en el marco de la investigación correspondiente.