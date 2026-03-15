Colisión entre motocicletas dejó tres personas lesionadas en la ciudad

Una colisión entre motocicletas generó preocupación durante la tarde del domingo luego de que tres personas resultaran heridas en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Pedro Jurado y Jordán en Gualeguaychú. El hecho tuvo lugar alrededor de las 17:50 y motivó la intervención de personal policial y de servicios de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Octava acudieron al lugar tras recibir el aviso del accidente. Allí constataron que dos motovehículos habían colisionado por causas que todavía se encuentran bajo investigación.

Uno de los rodados involucrados fue una motocicleta Gilera 110 cc, conducida por un joven de 27 años que circulaba por calle Jordán en sentido Este-Oeste. El conductor viajaba acompañado por una mujer de la misma edad, quien también resultó afectada tras el impacto.

Cómo ocurrió el choque

El segundo vehículo involucrado en la colisión entre motocicletas fue una Honda XRL 250 Tornado, que era conducida por un hombre de 41 años. De acuerdo con la información preliminar, el motociclista transitaba por calle Pedro Jurado en sentido Norte-Sur cuando se produjo el choque.

Tras el impacto, los tres ocupantes de los rodados quedaron con diversas lesiones, lo que motivó la inmediata solicitud de asistencia médica. Minutos después arribó una ambulancia del Hospital Centenario para brindar atención a los heridos.

Foto: P.E.R.

Los profesionales de la salud trasladaron a los tres involucrados al centro médico para realizar los estudios y controles correspondientes. Allí se determinó la gravedad de las lesiones sufridas por cada uno de ellos.

El estado de salud de los heridos

De acuerdo con el parte médico inicial, el conductor de la Gilera 110 cc y su acompañante, ambos de 27 años, presentaban lesiones de carácter leve. Tras ser evaluados por los profesionales de la salud, recibieron la atención necesaria y quedaron fuera de peligro.

En cambio, el conductor de la Honda Tornado fue quien sufrió las consecuencias más severas del accidente. Los médicos diagnosticaron una fractura de cráneo, motivo por el cual quedó internado en la unidad de terapia intensiva bajo estricta observación.

La gravedad de sus heridas generó preocupación entre las autoridades y los profesionales que intervienen en su tratamiento, mientras se aguarda la evolución de su estado de salud en las próximas horas.

Pericias e investigación del siniestro

En el lugar del accidente trabajaron diferentes áreas de seguridad y control. Además del personal de Comisaría Octava, intervino el médico policial de turno para evaluar la situación de los involucrados, señalaron fuentes policiales.

También participaron efectivos de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para intentar reconstruir la mecánica del siniestro y determinar cómo se produjo el impacto entre ambos vehículos.