Operativo policial en Paraná tras caravana de motos: hubo corridas y vehículos retenidos

Un operativo policial en Paraná se llevó adelante este domingo luego de que una numerosa caravana de motociclistas se concentrara en la zona final de calle Pedro Londero. El encuentro, organizado a través de redes sociales por grupos de jóvenes que suelen convocarse bajo el nombre de “caravana”, generó preocupación entre vecinos y autoridades debido a las maniobras riesgosas que se realizaban sobre la calzada.

De acuerdo con los primeros reportes, una importante cantidad de motos llegó al lugar durante la tarde y comenzó a realizar aceleraciones bruscas, derrapes y otras maniobras peligrosas que suelen repetirse en este tipo de encuentros. Estas prácticas, además de infringir normas de tránsito, implican un alto riesgo de accidentes tanto para quienes participan como para terceros.

Ante esta situación, efectivos policiales acudieron al sector con el objetivo de controlar la concentración y evitar que la situación escalara. Sin embargo, al advertir la presencia de los uniformados, muchos de los motociclistas comenzaron a dispersarse rápidamente.

Corridas y disparos disuasivos durante el operativo

El operativo policial en Paraná se intensificó cuando varios participantes intentaron escapar del lugar a gran velocidad para evitar los controles. Según trascendió, algunos motociclistas se desplazaron por caminos alternativos, campos cercanos y zonas aledañas con el fin de eludir a las autoridades, publicó Reporte 100.7.

En medio de esa dispersión se escucharon detonaciones que, según las primeras informaciones, corresponderían a disparos disuasivos efectuados por el personal policial. Los agentes habrían utilizado escopetas antidisturbios con cartuchos de postas de goma, un recurso que suele emplearse para dispersar multitudes o situaciones de tensión.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

La situación generó momentos de incertidumbre y un importante movimiento policial en el área. Vecinos del sector señalaron haber escuchado las detonaciones y observar el desplazamiento de motos que abandonaban el lugar a gran velocidad.

Motos retenidas y controles en la zona

Como resultado del procedimiento, al menos 15 motocicletas fueron retenidas por las autoridades. Las unidades quedaron sujetas a controles y verificaciones, en el marco de los operativos destinados a constatar documentación, condiciones de circulación y posibles infracciones.

El despliegue policial se extendió durante varias horas en el sector mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. Además, se buscaba evitar que los motociclistas regresaran al lugar o continuaran con las maniobras peligrosas en otros puntos cercanos de la ciudad.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que no se descarta que el número de motos retenidas pueda aumentar a medida que avancen las actuaciones y se completen los controles.