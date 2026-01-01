 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Sucedió este jueves por la tarde

Una mujer resultó gravemente herida tras el choque entre una camioneta y una moto en Villaguay

Un choque entre una camioneta y una motocicleta dejó a una persona con lesiones graves en Villaguay. La acompañante de la moto fue derivada a Concordia.

1 de Enero de 2026
Los dos vehículos involucrados en el siniestro.
Los dos vehículos involucrados en el siniestro. Foto: P.E.R.

Un choque entre una camioneta y una motocicleta dejó a una persona con lesiones graves en Villaguay. La acompañante de la moto fue derivada a Concordia.

En la mañana del primero de enero de 2026, a las 12:35 horas, se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles Rogelio Martínez y Vélez Sarsfield, en la ciudad de Villaguay. El accidente involucró a una camioneta y una motocicleta. Según el informe policial, la camioneta era conducida por un hombre de 58 años, mientras que la motocicleta era manejada por un hombre de 38 años, acompañado por una mujer de 47 años.

 

 

Tras el impacto, tanto el conductor como la acompañante de la motocicleta resultaron lesionados y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

 

El parte médico posterior reveló que la acompañante de la motocicleta sufrió lesiones graves. La mujer presentó un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, lo que requirió su derivación urgente a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Concordia. El conductor de la motocicleta también fue trasladado al hospital, donde se le realizaron estudios médicos complementarios, aunque no se reportaron lesiones de gravedad en su caso.

Intervención de la justicia y avance en la investigación

 

Tras el accidente, se dio intervención al Fiscal en turno, quien dispuso la realización de las actuaciones de rigor correspondientes. Además, el motovehículo involucrado en el siniestro quedó bajo resguardo para su posterior entrega. La causa se encuentra en etapa investigativa para determinar las circunstancias exactas del hecho.

 

Temas:

Choque camioneta moto Villaguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso