Una mujer resultó gravemente herida tras el choque entre una camioneta y una moto en Villaguay

En la mañana del primero de enero de 2026, a las 12:35 horas, se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles Rogelio Martínez y Vélez Sarsfield, en la ciudad de Villaguay. El accidente involucró a una camioneta y una motocicleta. Según el informe policial, la camioneta era conducida por un hombre de 58 años, mientras que la motocicleta era manejada por un hombre de 38 años, acompañado por una mujer de 47 años.

Tras el impacto, tanto el conductor como la acompañante de la motocicleta resultaron lesionados y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias. Posteriormente, fueron trasladados en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

El parte médico posterior reveló que la acompañante de la motocicleta sufrió lesiones graves. La mujer presentó un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, lo que requirió su derivación urgente a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Concordia. El conductor de la motocicleta también fue trasladado al hospital, donde se le realizaron estudios médicos complementarios, aunque no se reportaron lesiones de gravedad en su caso.

Intervención de la justicia y avance en la investigación

Tras el accidente, se dio intervención al Fiscal en turno, quien dispuso la realización de las actuaciones de rigor correspondientes. Además, el motovehículo involucrado en el siniestro quedó bajo resguardo para su posterior entrega. La causa se encuentra en etapa investigativa para determinar las circunstancias exactas del hecho.