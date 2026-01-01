Heridos e importantes daños materiales fue el saldo de sendos accidentes en rutas de Concordia

Dos siniestros viales se registraron este jueves en rutas que comprenden a la jurisdicción de Concordia. En uno de los hechos, una mujer fue trasladada al hospital, mientras que en el otro tres personas resultaron heridas tras una colisión entre dos vehículos.
Dos siniestros viales se registraron durante la mañana de este jueves en rutas que comprenden a la jurisdicción de Concordia y dejaron como saldo varias personas heridas. En ambos hechos intervinieron efectivos policiales y servicios de emergencia, que asistieron a los involucrados y trabajaron para esclarecer las circunstancias de los accidentes.
Uno de los episodios ocurrió alrededor de las 11 en el kilómetro 2½ de la Ruta Nacional 015. Según informaron las autoridades, un Peugeot 308, conducido por un hombre de 38 años, colisionó desde atrás contra un Fiat Palio, manejado por un hombre de 41 años, que circulaba en el mismo sentido hacia el este.
Como consecuencia del impacto, ambos vehículos despistaron, aunque la circulación sobre la ruta no se vio interrumpida. En el Fiat Palio viajaban tres acompañantes y, producto del choque, una mujer de 60 años resultó lesionada y debió ser asistida por personal de emergencias.
La mujer fue trasladada al Hospital Masvernat para su evaluación médica. De acuerdo con la información brindada, las lesiones sufridas no revistieron gravedad. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal sanitario para garantizar la seguridad vial y asistir a los involucrados.
Otro siniestro con tres heridos
Un segundo accidente se registró minutos antes, alrededor de las 10:45, en la intersección de la Ruta Provincial 4 y la Ruta Nacional 14. El siniestro dejó como saldo tres personas heridas y habría sido provocado por una maniobra indebida.
Según las primeras informaciones aportadas, un Ford EcoSport, conducido por un hombre de 68 años, realizaba una maniobra de retorno hacia la ciudad cuando, por causas que se investigaban, colisionó con un Audi A4.
El Audi era conducido por un hombre de 37 años y circulaba por el puente de la Ruta 4 en sentido noroeste. Como consecuencia del impacto, resultaron lesionados el conductor del Ford EcoSport, una mujer de 22 años y un hombre de 29 años.
Los tres heridos fueron asistidos en el lugar por personal médico y posteriormente trasladados en una ambulancia del servicio de emergencias 107 para recibir atención hospitalaria.
Las autoridades continuaban trabajando en ambos lugares para determinar con precisión las circunstancias de los siniestros y garantizar la seguridad en la zona.