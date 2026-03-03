 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Acuerdo paritario hasta abril

Cuánto cobra un empleado de comercio en marzo: salarios categoría por categoría

Los trabajadores mercantiles perciben este mes los haberes bajo el acuerdo paritario vigente entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Cuánto cobra un empleado de comercio en marzo, categoría por categoría.

3 de Marzo de 2026
Cuánto cobra un empleado de comercio en marzo.
Cuánto cobra un empleado de comercio en marzo. Foto: (Archivo).

Los empleados de comercio cobrarán en marzo de 2026 sus salarios según la estructura definida en el último acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), con vigencia hasta abril. El esquema combina el básico de cada categoría con dos sumas fijas no remunerativas que elevan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año.

 

El salario bruto de marzo mantiene el básico de convenio, sin modificaciones desde fines de 2025, y suma dos adicionales: $ 40.000 correspondientes al Acuerdo 06/2025 y otros $ 60.000 pactados en la revisión de diciembre.

 

En total, representan $ 100.000 extra que se liquidan como conceptos no remunerativos. Está previsto que ambos montos se incorporen al básico a partir de abril, pasando a formar parte de la base salarial permanente.

 

En cuanto a las escalas vigentes, los básicos de marzo 2026 son los siguientes

 

Maestranza:

 

Categoría A: $ 1.155.795

Categoría B: $ 1.158.852

Categoría C: $ 1.169.560

 

Administrativos:

 

Categoría A: $ 1.167.268

Categoría B: $ 1.171.860

Categoría C: $ 1.176.448

Categoría D: $ 1.190.218

Categoría E: $ 1.201.690

Categoría F: $ 1.218.519

 

Cajeros:

 

Categoría A: $ 1.171.091

Categoría B: $ 1.176.448

Categoría C: $ 1.183.333

 

Auxiliares:

 

Entre $ 1.171.091 y $ 1.203.985, según categoría.

 

Vendedores:

 

Categoría A: $ 1.171.091

Categoría B: $ 1.194.044

Categoría C: $ 1.201.690

Categoría D: $ 1.218.519

 

A estos montos se suman adicionales habituales del convenio 130/75. La antigüedad se calcula con un 1 % por año trabajado sobre los conceptos vigentes, mientras que el presentismo se liquida según lo establecido en el artículo 40 del convenio.

 

El actual esquema salarial sucede al incremento del 6 % otorgado en cuotas hasta diciembre de 2025. En el caso de grandes cadenas de supermercados, además, a comienzos de año se abonó un bono extraordinario de $ 170.000. La próxima instancia de negociación paritaria será clave para definir los salarios del segundo trimestre de 2026.

 

Temas:

trabajadores empleados Comercio Haberes montos marzo
