El entrerriano Agustín Martínez y su retiro del automovilismo con 23 años: su destacada carrera en números

El retiro de Agustín Martínez del automovilismo sorprendió este martes al ambiente del deporte motor argentino. El joven piloto entrerriano, de apenas 23 años, anunció que dejará la actividad profesional cuando atravesaba uno de los momentos más prometedores de su carrera dentro del Turismo Carretera.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en las redes sociales del equipo Gurí Martínez Competición, la estructura deportiva fundada por su padre, el histórico piloto entrerriano Omar “Gurí” Martínez.

El anuncio generó sorpresa entre fanáticos, colegas y equipos, ya que el piloto venía de lograr un destacado segundo puesto en la primera fecha del Turismo Carretera disputada en El Calafate, donde compitió con el Ford Mustang número 16 construido por la escudería familiar.

Un comunicado que sorprendió

La decisión se conoció en la previa de la segunda fecha del campeonato de Turismo Carretera, programada para el próximo fin de semana en el autódromo de Viedma.

Desde el equipo Gurí Martínez Competición expresaron su respaldo al joven piloto y destacaron su trayectoria dentro de la estructura familiar.

“Sabemos que las decisiones personales merecen respeto y acompañamiento. Por eso, solo tenemos palabras de agradecimiento y orgullo. Las puertas del equipo siempre van a estar abiertas, porque esta es y será siempre su casa”, señalaron en el comunicado difundido en redes sociales.

Por el momento no se conocen los motivos que llevaron al piloto entrerriano a tomar esta determinación, que sorprendió incluso a su entorno más cercano.

La herencia automovilística del “Gurisito”

El retiro de Agustín Martínez del automovilismo marca un punto inesperado en la historia de una familia profundamente ligada al deporte motor argentino.

Hijo de Omar “Gurí” Martínez, considerado uno de los grandes ídolos de Ford en el Turismo Carretera, Agustín creció rodeado de autos de carrera y desde pequeño estuvo vinculado al equipo familiar.

Su padre construyó una trayectoria legendaria dentro del automovilismo nacional, con títulos en distintas categorías: fue bicampeón de la Fórmula Renault, bicampeón del Turismo Carretera y también campeón en TC Pick Up.

Siguiendo ese legado, Agustín se formó dentro de la estructura del Gurí Martínez Competición y fue escalando en las categorías del automovilismo argentino hasta convertirse en uno de los pilotos jóvenes con mayor proyección.

El accidente que generó especulaciones

Tras conocerse la noticia, en las redes sociales comenzaron a circular distintas especulaciones sobre las razones detrás de la decisión.

Uno de los factores mencionados por seguidores y analistas fue el fuerte accidente que el piloto sufrió el año pasado durante una competencia de TC Pick Up.

El incidente ocurrió durante la final de la cuarta fecha del campeonato disputada en el autódromo de La Plata. Tras un toque en plena recta principal, el vehículo que conducía Martínez protagonizó un impactante accidente.

Como consecuencia de ese episodio, el piloto debió permanecer más de 30 días fuera de las pistas mientras se recuperaba de diversas lesiones.

Un regreso competitivo tras el accidente

A pesar de aquel episodio, el joven entrerriano regresó a la actividad y logró algunos de los mejores resultados de su carrera. De hecho, en el inicio de la temporada actual del Turismo Carretera logró finalizar en el segundo lugar de la carrera disputada en El Calafate, escoltando a su compañero de equipo Nicolás Moscardini, quien se quedó con la victoria en su debut.

Ese resultado parecía confirmar el crecimiento deportivo del piloto, que comenzaba a consolidarse como uno de los referentes de la nueva generación del TC.

Hasta hace pocas semanas, Martínez se preparaba para competir en la segunda fecha del campeonato, lo que vuelve aún más sorpresiva la decisión de abandonar la actividad.

Los números de Agustín Martínez en el Turismo Carretera

El retiro de Agustín Martínez del automovilismo también deja un registro estadístico que refleja una carrera breve pero muy destacada.

Formado inicialmente en la Fórmula Renault Plus cordobesa —donde se consagró campeón—, el piloto continuó su desarrollo dentro de las categorías fiscalizadas por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

A lo largo de su trayectoria logró importantes resultados: fue subcampeón del TC Mouras en 2020, subcampeón del TC Pista en 2023 y también subcampeón de la Fórmula Metropolitana en 2018.

En el Turismo Carretera debutó en la temporada 2024 al volante de un Ford Falcon. Más tarde estrenó un Toyota Camry de nueva generación en el autódromo de Buenos Aires, aunque posteriormente regresó a la marca Ford para conducir un Mustang.

Dentro de la categoría más importante del automovilismo argentino acumuló 28 participaciones, con dos podios, dos victorias en series y un récord de vuelta.

Una trayectoria construida paso a paso

Agustín Martínez debutó en 2019 dentro del TC Mouras, categoría en la que comenzó a construir su camino dentro del automovilismo nacional.

En su primera temporada finalizó en el puesto 14 del campeonato. Sin embargo, en 2020 logró consolidarse como uno de los protagonistas al obtener dos triunfos en las carreras disputadas en San Nicolás y La Plata.

Ese año fue el piloto que más victorias consiguió en la temporada y logró ingresar a la Copa Coronación de Oro, donde terminó consagrándose subcampeón, resultado que le permitió ascender al TC Pista.

En 2021 debutó en esa categoría y consiguió su primer podio en la quinta fecha disputada en el autódromo de Paraná. Más adelante, logró su primera victoria en la especialidad en la carrera realizada en Posadas.

Su mejor temporada en TC Pista

Durante 2023, Agustín Martínez protagonizó la mejor temporada de su carrera deportiva en el TC Pista.

A bordo de un Ford del equipo familiar consiguió ocho podios, incluyendo dos triunfos en las carreras disputadas en Rafaela y en Toay.

Ese rendimiento lo llevó a clasificar a la Copa de Plata, donde terminó como subcampeón con 195,5 puntos, detrás del campeón Tobías Martínez.

En total, dentro del TC Pista acumuló tres victorias, 12 podios, ocho triunfos en series, cuatro pole position y cuatro récords de vuelta en 45 presentaciones.

Ahora, con apenas 23 años, el piloto entrerriano decidió cerrar una etapa deportiva que lo había posicionado como una de las grandes promesas del automovilismo argentino.