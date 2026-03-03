Se conocieron detalles del contrato que tendrá Coudet en River

Luego del empate ante Independiente Rivadavia y el cierre del interinato de Marcelo Escudero, River dejó encaminada la llegada de Coudet como nuevo entrenador. El acuerdo contractual ya está definido y solo resta la firma formal para que el ciclo comience oficialmente en Buenos Aires.

La dirigencia avanzó en las últimas horas en la desvinculación del técnico con el Deportivo Alavés, institución con la que mantenía contrato vigente. Tras negociaciones que incluyeron la participación de su representante, el club argentino abonará una compensación cercana al millón de dólares por la rescisión anticipada.

Un vínculo por dos años

El contrato de Coudet será hasta diciembre de 2027. La extensión responde a la intención de otorgar previsibilidad al proyecto deportivo y evitar un esquema de corto plazo. El entrenador viajará a la Argentina en los próximos días y se espera que entre miércoles y jueves asuma en el predio de Ezeiza.

La idea es que dirija su primera práctica de inmediato, con el calendario ya en marcha, según informó TyC Sports. El próximo compromiso del equipo está previsto para el 12 de marzo frente a Huracán, aunque el escenario podría modificarse si se confirma o se levanta el paro anunciado por los clubes en apoyo a la AFA.

Coudet asumirá en River.

Si la suspensión de la fecha no prospera, el debut podría adelantarse al encuentro frente a Atlético Tucumán. Esa definición se conocerá en las próximas horas.

Cómo será su estructura de trabajo

En paralelo al acuerdo contractual, comenzaron a delinearse los nombres que integrarán el cuerpo técnico. Coudet incorporaría a Damián Musto, ex mediocampista al que dirigió en Rosario Central, mientras que la posible llegada de Lucho González —actualmente en Portugal— todavía no está cerrada.

No continuarían algunos colaboradores que trabajaron con él en España, aunque sí lo acompañarán los preparadores físicos Octavio Cretari y Guido Manera, habituales integrantes de su staff.

En el área de arqueros, aparece el nombre de Marcelo Barovero, quien ya forma parte de la estructura del club, junto a Tato Montes.