Boca va por Sebastián Villa como cuarto refuerzo: cuánto pagaría por su pase

Boca Juniors busca cerrar el mercado de pases con la incorporación de Sebastián Villa, tras la cesión de Lucas Blondel a Huracán. El extremo colombiano se perfila como el cuarto refuerzo del Xeneize.
El mercado de pases en Boca Juniors parece haber dado su última jugada de peso, ya que el club de la Ribera busca a Sebastián Villa como su cuarto refuerzo, luego de haber confirmado la cesión de Lucas Blondel a Huracán. El extremo colombiano, que juega en Independiente Rivadavia, podría retornar al club tras haber dejado Boca en 2023 debido a las denuncias por violencia de género, aunque recientemente fue absuelto de una acusación por abuso sexual. Villa ya había mostrado interés en irse de su actual club, pero la alta cotización de su pase dificultó su salida en enero. Ahora, con la oportunidad de liberar un cupo más, Boca se mete de lleno en la negociación para incorporarlo.
El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se ha involucrado personalmente en la operación, que parece ser una de las últimas jugadas del club en este mercado de pases. La venta de Lucas Blondel a Huracán abrió una nueva posibilidad de incorporar a Villa, quien también había despertado el interés de otros clubes como River Plate y varios equipos brasileños, ante la posibilidad de continuar su carrera en Argentina o en el exterior. La posibilidad de sumarse al Millonario llegó a ser tentadora para el colombiano, quien incluso mencionó que si Marcelo Gallardo lo llamaba, viajaría a firmar al día siguiente. Sin embargo, esos rumores no se concretaron, y ahora Boca tiene la oportunidad de cerrar su incorporación.
Sebastián Villa y la polémica de su salida de Boca
La relación de Villa con Boca Juniors ha estado marcada por la polémica. El delantero dejó el club en 2023 luego de haber sido hallado culpable de violencia de género, lo que generó un gran revuelo en el entorno Xeneize. Posteriormente, el colombiano enfrentó otra denuncia por abuso sexual, de la cual fue absuelto el año pasado. Esta situación dejó una huella en su vínculo con la hinchada de Boca, que reaccionó con críticas cuando Villa expresó su deseo de cambiar de aires y la posibilidad de sumarse a otro club argentino.
A pesar de la controversia, Villa consideró que su salida de Boca fue en términos injustos, y decidió demandar al club por dos millones de dólares. Boca, por su parte, contrademandó al jugador ante FIFA y la Justicia argentina, exigiendo 20 millones de dólares. Esta batalla legal añadió más tensión al culebrón, pero con su retorno al fútbol argentino a través de Independiente Rivadavia, parece que ambos finalmente dejarán de lado las disputas pasadas.
¿Qué futuro le espera a Sebastián Villa en Boca?
La reciente declaración de Sebastián Villa tras el empate de Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas, donde el jugador evitó hablar directamente sobre su posible regreso a Boca, dejó entrever que aún hay una puerta abierta para su regreso al club. Villa, quien afirmó estar 100% enfocado en su actual equipo, mencionó que sería cuestión de esperar hasta mitad de año para ver qué posibilidades se presentan. El jugador, nacido en Antioquía, parece haber dejado atrás los conflictos legales y personales que marcaron su salida de Boca, y su deseo de regresar al fútbol argentino podría abrir una nueva etapa en su carrera, esta vez de la mano de Boca Juniors.
Por su parte, el club Xeneize sigue con la esperanza de sumar a un jugador de calidad como Villa para completar un mercado de pases que ya incluyó las llegadas de Santiago Ascacíbar, Ángel Romero, Adam Bareiro y la frustrada incorporación de Edwuin Cetré. Si finalmente se concreta el fichaje, Villa sería el cuarto refuerzo de Boca, completando así un equipo con renovadas expectativas y grandes desafíos para la temporada. La historia de Villa con Boca, que comenzó con grandes expectativas y terminó con controversias, podría dar un giro sorprendente en este nuevo capítulo.