Patronato rescató un empate frente a Atlanta en su visita a Villa Crespo

Patronato empató 0 a 0 con Atlanta en Villa Crespo en el marco de la tercera fecha de la Primera Nacional 2026. Buen punto para el conjunto de Rubén Darío Forestello, que tuvo un mejor desempeño en comparación a su debut en el Grella hace una semana atrás.
De todas formas, el conjunto de Paraná sigue sin ganar en lo que va del torneo –dos empates sin goles y la derrota 2-1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta-, lo que complica su ubicación en la tabla de posiciones.
El próximo sábado, desde las 17:00 horas, el Rojinegro volverá a jugar de local en el estadio Presbítero Bartolomé Grella frente a Midland.
Lo ocurrido durante el partido minuto a minuto
A los cuatro minutos, Barinaga trató de larga distancia, pero su remate se fue por encima del travesaño.
Pasados los 10 minutos, el elenco de Paraná no se acomoda en la cancha y por el momento, no hubo acercamientos serios en ninguna de las dos áreas.
A los 17 minutos, Fedele quiso sorprender con un buscapié y Castro Ponce se llevó por delante el balón. Por el momento, persiste el 0 a 0.
Dos minutos más tarde, nuevamente atacó Atlanta con un centro desde la izquierda de Rodrigo Sosa, que elevó un centro al punto penal. Cabeceó Rodríguez Puch, que no pudo direccionar bien el cabezazo.
Brandon Cortés tuvo la gran chance de abrir el marcador a los 27 minutos, pero su remate fue bloqueado por uno de los defensores centrales del Bohemio.
Un minuto más tarde, nuevamente el chileno con pasado en Boca tuvo una chance clara con un remate en la medialuna. Su remate se fue apenas arriba.
Otra vez cerca Patronato. En esta ocasión, en manos de Rivero, que tras un saque de lateral luchó la pelota y casi mete el gol. El tiro nuevamente fue bloqueado por un defensa, que envió la pelota al tiro de esquina.
A los 40 minutos del partido, Cortés cometió una falta en mitad de cancha innecesaria y se ganó la tarjeta amarilla. Es el segundo tras el caso de Juan Barinaga.
Gabriel Díaz cayó lesionado en el área y finalmente tuvo que ser reemplazado por Piccioni. Se acopla a la línea de cinco defensores.
Tras el cierre de los primeros 45 minutos, Patronato sigue sin hacer diferencia en el marcador e iguala 0 a 0.
A los seis minutos del complemento, casi llega el primero de Atlanta de la mano de dos cabezazos en el área. Afortunadamente, la puntería sigue desviada para el local.
Una pared por izquierda de Atlanta casi termina en gol tras el centro de Sosa, donde afortunadamente, tras una pifia, Evangelista rechazó el peligro del área. Al minuto siguiente, Fedele se llevó por delante la pelota tras el remate de un compañero y casi llega el primer tanto del juego.
Momentos de mucha presión para Patronato, que no puede hacer pie en estos momentos. Afortunadamente, sigue 0 a 0.
Barinaga y Cortés salen en Patronato para el ingreso de Marcos Enrique y Agustín Araujo.
Jugada de riesgo en contra de Patronato, que tras un pelotazo de área a área terminó quedándole a Quintana. Se iba mano a mano con Alan Sosa, pero Piccioni logró tocar el balón y en el rebote la atrapó el arquero.
Una mala salida desde el fondo de Patronato terminó con un mal pase de Sosa, un peor control de Meritello y una falta a un mediocampista de Atlanta. El defensor se ganó la tarjeta amarilla a los 25 minutos.
A los 31 minutos, Federico Bisanz probó desde más de 30 metros con un tiro venenoso y finalmente el capitán de Patronato, Alan Sosa, controló sin mayores inconvenientes.
La respuesta de Patrón fue la más clara hasta el momento en el partido. Tras un centro desde la derecha y la pelea de Rivero y Soldano por quedarse con el balón, el rebote quedó en manos del ingresado Araujo, que sin marca y el arco enfrente tiró la pelota a centímetros del palo derecho.
Hernán Rivero y Meritello, con una molestia, salieron del once titular y le dejaron su lugar a Augusto Picco y Renzo Reynaga.
En la primera de Reynaga, defendió bien el balón, descargó para Evangelista y el centro fue a la cabeza de Soldano, que no tuvo fortuna y salió liviano a las manos del arquero.
Gran jugada personal de Reynaga para habilitar a Araujo, que sin marca decidió patear desde lejos y el arquero, en dos tiempos, evitó la caída de su valla.
Terminó el partido sin goles. Atlanta y Patronato repartieron puntos en Villa Crespo.
Formaciones confirmadas
Atlanta: Rago; García, Moreira, Rojas, Sosa; Castro Ponce, Previtali, Fedele, Bernardi, Rodríguez Puch y Quintana.
Patronato: Alan Sosa; Juan Salas; Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Hernán Rivero y Franco Soldano.