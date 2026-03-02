Se avecina una velada boxística en el club San Agustín

REDACCIÓN ELONCE
El próximo viernes, el club San Agustín será escenario de una esperada velada boxística a partir de las 21 horas, con peleas profesionales y amateurs de gran nivel. La gran revancha entre Morena Rodríguez y Claudia Loza será el plato fuerte de la noche.
El club San Agustín se prepara para recibir este viernes a partir de las 21 horas una esperada velada boxística que promete emocionar a los fanáticos de este deporte. La jornada contará con un plato fuerte: la gran revancha entre la boxeadora Morena Rodríguez y Claudia Loza, una destacada boxeadora de Santa Fe. Además, habrá peleas amateurs de excelente nivel, con figuras como Luis Suárez, Agustín Ramírez, Iván Frutos y Carlitos González como protagonistas.
En diálogo con Elonce, Fabricio Pistrilli, uno de los organizadores del evento, expresó su entusiasmo por este regreso de la acción boxística al club. “Será la primera velada del año con una gran pelea profesional y una gran revancha. Morena Rodríguez estará enfrentando a una buena boxeadora de Santa Fe, Claudia Loza. Además, va a haber peleas amateurs de muy buen nivel”, destacó. Pistrilli subrayó la calidad de los boxeadores de la ciudad, tanto profesionales como amateurs, resaltando su potencial y prometiendo una noche llena de emoción.
Una velada de pasión y compromiso
Por su parte, Raúl Digiovanni, otro de los organizadores, destacó los esfuerzos realizados para hacer de esta velada algo aún más especial. “Nos hemos abocado a poner la impronta y agregar números musicales, que antes no se podía, pero podemos realizarlo ahora. Es muy costoso todo esto, pero nos gusta, es una pasión lo que tenemos por el boxeo”, afirmó. El compromiso de los organizadores no solo se ve reflejado en la calidad de las peleas, sino también en el ambiente festivo que buscarán crear, con una experiencia más completa para los asistentes.
Con un cartel lleno de boxeadores talentosos y con una gran rivalidad sobre el ring, la velada promete ser un éxito. La organización ha trabajado junto al equipo de César y Raúl Digiovanni para que este evento sea una verdadera fiesta deportiva, en la que los boxeadores locales tengan la oportunidad de mostrarse ante su público y ganarse un lugar en el futuro del boxeo argentino.
La preparación de Morena Rodríguez
Morena Rodríguez, quien ha cosechado varios triunfos internacionales, incluyendo victorias en México, se mostró preparada para el desafío de esta revancha. "Como me ha encaminado mi técnico a lo largo de mi carrera, estoy preparada para ganar, empatar y perder. Si gano, me voy a preparar el doble y el triple si es necesario", afirmó con determinación. La boxeadora se prepara para lo que promete ser una pelea intensa, en la que pondrá en juego su experiencia y habilidades adquiridas a lo largo de su carrera profesional.
La velada en el club San Agustín será una oportunidad única para ver a algunos de los boxeadores más prometedores de la región en acción. Con una combinación de peleas profesionales y amateurs, y un ambiente festivo con música y otras sorpresas, los asistentes podrán disfrutar de una noche de boxeo inolvidable. La cita está marcada para este viernes a las 21 horas, y promete ser una fiesta para todos los amantes del boxeo.