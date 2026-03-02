Patronato busca su primer triunfo en la Primera Nacional: empata 0 a 0 con Atlanta

REDACCIÓN ELONCE
Desde las 21:00 horas, Patronato va en búsqueda del primer triunfo de la temporada en su zona frente a Atlanta, en la provincia de Buenos Aires.
Patronato va en búsqueda de su primera victoria oficial de la temporada 2026, en el marco de la tercera fecha de la Primera Nacional. Enfrenta a Atlanta, equipo que posee tres unidades en el campeonato.
Formaciones confirmadas
Atlanta: Rago; García, Moreira, Rojas, Sosa; Castro Ponce, Previtali, Fedele, Bernardi, Rodríguez Puch y Quintana.
Patronato: Alan Sosa; Juan Salas; Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Hernán Rivero y Franco Soldano.