Video: motociclista murió al chocar con una soga en la calle y su hijo resultó herido

La tragedia derivó en actuaciones judiciales para establecer las responsabilidades de quienes organizaron el corte de calle sin autorización. El vehículo lo manejaba el hijo de 11 años de la víctima, de 35 años que falleció en el acto. IMÁGENES SENSIBLES.
Motociclista murió al chocar con una soga en la calle. Un video muestra el momento del choque de un motociclista de 35 años contra una soga en la localidad bonaerense de Quilmes Oeste y muere degollado.
El material audiovisual, refleja a Federico Martínez que viajaba junto a su hijo a bordo de una moto Cerro Ce Dubi 150 cc cuando colisiona con la cuerda en avenida 12 de Octubre y la calle 390 y fallece en el acto.
El menor también resultó herido durante el siniestro y debió ser asistido por personal médico en el lugar.
El corte de calle, realizado en la avenida 12 de Octubre, no contaba con los permisos ni la señalización exigidos por ordenanzas municipales. El registro fílmico ya integra la causa penal que investiga el hecho y será clave para determinar responsabilidades en la organización del evento y en la mecánica del siniestro vial, publicó NA.
La moto era conducida por el hijo de la víctima, de 11 años, quien logró agacharse al ver la cuerda y resultó con lesiones que, tras ser evaluadas por personal médico, motivaron su traslado para un control más exhaustivo.
Conforme a la información de fuentes policiales, un grupo de vecinos colocaron una soga para cortar la calle, que no estaba autorizada por el municipio. La fiscalía interviniente imputó a tres personas por el delito de homicidio culposo, pero ninguno de ellos se encuentra detenido.
El sistema de cámaras del municipio ya opera como eje probatorio: la fiscalía solicitó el análisis de grabaciones de la zona y el registro del impacto ha sido incorporado como evidencia directa.
El video permitirá esclarecer distancias, velocidad y la altura a la que fue tendida la cuerda, elementos que la UFI N°9 de Quilmes, Claudia Vara, considera centrales para avanzar en la imputación.